Fille d’un Hells sur le party avant un accident mortel

À peine quelques heures avant la mort de sa meilleure amie dans un violent face-à-face qu’elle aurait causé, la fille d’un Hells Angel faisait la fête sur un bateau, grosse bouteille de vodka à la main.

Karell Tanguay fait face à neuf chefs de conduite dangereuse, conduite avec les facultés affaiblies et conduite avec plus de 80 mg d’alcool, toutes ayant causé la mort et des lésions.

Vêtue d’un veston noir au rebord pailleté et d’une blouse blanche, une barrette en cœur retenant ses cheveux, la femme de 24 ans a passé l’avant-midi à regarder des vidéos de la journée du 15 juillet 2018.

Les extraits montrés au tribunal sont tirés du compte Instagram de sa défunte amie, Olivia Drozdoski Richardson.

Sur les images, on voit la victime de 22 ans, l’accusée et plusieurs autres adultes qui festoient sur un bateau, dans le cadre des Régates de Valleyfield.

Musique rythmée en trame de fond, les fêtards dansent en maillot de bain, verres de type red cup à la main. On y voit également Karell Tanguay avec une bouteille d’alcool fort à moitié vide.

Photo d'archives

Un taxi, mais...

Selon ce qu’a relaté la sergente-détective Annie Bastarache au juge Richard Marleau, un jeune homme qui témoignera plus tard cette semaine a ramené les deux amies originaires de Sherbrooke, en Estrie, chez lui à la fin de la journée en bateau. Il leur aurait appelé un taxi qui devait les déposer à un restaurant de Sainte-Barbe, en Montérégie.

Pour une raison qui n’a pas encore été expliquée, le taxi les aurait toutefois amenées au véhicule de Tanguay peu de temps avant le drame, survenu vers 20h30 sur la route 132 à Saint-Stanislas-de-Kostka.

Au volant de sa Nissan Juke, elle aurait dévié de sa voie dans une courbe pour causer un face-à-face avec le Jeep Liberty d’Emil Chicas et Rosalina Henriques.

Photo Facebook

Le couple a subi de graves blessures, tout comme l’accusée, tandis qu’Olivia Drozdoski Richardson est décédée.

«C’est un amas de ferraille. Il n’y a aucune possibilité de sortir la victime de là. [...] On a essayé tant bien que mal d’ouvrir la portière», a raconté lundi l’agent de la Sûreté du Québec Alexandre Viger, arrachant des larmes à l’accusée.

Des échantillons sanguins de Tanguay auraient démontré la présence de MDMA (ecstasy) et d’alcool en quantité supérieure à la limite permise.

Dans la carcasse du Nissan Juke, l’enquêteuse Bastarache a trouvé une panoplie de factures d’entretien. L’une d’entre elles, datée du mois précédent, faisait notamment état de «pneus finis».

Fille d’un vétéran motard

La jeune femme de 24 ans est la fille d’Yvon Tanguay, un vétéran des Hells Angels membre du chapitre de Montréal qui a été libéré d’accusations de meurtre lors du mégaprocès SharQc en 2015.

Celui qui aura 71 ans cette semaine n’était pas présent au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield lundi, l’accusée étant plutôt accompagnée par sa mère.