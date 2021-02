La Québécoise Jade Raymond quitte Google

La vice-présidente vedette québécoise de Google responsable de la plateforme de jeu vidéo Stadia, Jade Raymond, quitte l’entreprise, a indiqué le géant américain sur son blogue lundi.

«Puisque Google souhaite avant tout mettre sa plateforme technologique au service de ses partenaires de l’industrie, Jade Raymond a décidé de quitter l’entreprise afin de poursuivre d’autres avenues professionnelles. Nous lui sommes très reconnaissants de sa contribution au sein de Stadia et lui souhaitons la meilleure des chances dans tout ce qu’elle entreprendra», a indiqué Google son blogue.

En décembre 2019, Le Journal avait présenté les ambitions de l’ex-dirigeante du bureau torontois d’Ubisoft, Jade Raymond, qui espérait faire mousser la plateforme de jeu du géant américain en misant sur les 200 millions de joueurs qui vont sur YouTube chaque jour.

«J’adore Montréal. Je suis très fière d’être Québécoise. J’étais super contente de pouvoir revenir ici avec mes enfants après avoir ouvert Ubisoft Toronto, parce que je voulais que mes enfants puissent aller à l’école en français», avait confié la femme très connue dans l'industrie.

AFP

Google ferme son studio de jeux vidéo

Google a par le fait même annoncé qu'il fermait son propre studio de jeux vidéo, laissant aux éditeurs indépendants le soin de produire de nouveaux titres pour Stadia, sa plateforme de jeux sur le cloud.

Le géant des technologies a lancé fin 2019 Stadia, un service qui permet de jouer à distance à des jeux de même qualité que sur des consoles, sans avoir besoin de les télécharger ou d'acheter des équipements coûteux.

Il avait aussi fondé son propre studio, Stadia Games and Entertainment (SG&E), pour créer des titres exclusifs.

«Créer des jeux de la meilleure qualité à partir de rien nécessite beaucoup d'années et des investissements significatifs. Et les coûts montent de façon exponentielle», a déclaré le groupe californien dans un communiqué.

«Comme nous sommes déjà concentrés sur la technologie de Stadia et l'approfondissement de nos contrats commerciaux, nous avons décidé d'arrêter d'investir dans la conception de contenus exclusifs par nos équipes internes de SG&E.»

L'abonnement à Stadia coûte 10 dollars par mois, et comprend certains jeux, mais l'accès à l'essentiel du catalogue demande de débourser plus d'argent.

«Clairement, la technologie de Stadia fonctionne à grande échelle», a indiqué Google, citant le lancement de Cyberpunk 2077 parmi les succès de la plateforme. «La possibilité de jouer en streaming (à distance et en continu) est le futur de l'industrie, et nous allons continuer à investir dans Stadia et son infrastructure».

En fin d'année dernière, Amazon a lancé aux États-Unis un service du même type, baptisé Luna. Il est en compétition avec Stadia et aussi la plateforme xCloud de Microsoft.

Chacun des trois poids lourds du cloud a des serveurs qui abritent la puissance informatique nécessaire pour jouer à distance sans délai dans les actions et réactions du jeu.

- Avec l'AFP