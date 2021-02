Le Canadien refait le coup aux Canucks

Pour la troisième fois en quatre duel cette saison, le Canadien de Montréal a vaincu les Canucks de Vancouver, lundi soir, au Centre Bell. Cette fois, la Sainte-Flanelle a dominé ses rivaux au compte de 6 à 2.

Le CH a amorcé le match en force, inscrivant trois buts lors du premier engagement.

Nick Suzuki a d’ailleurs ouvert la marque dans la première minute de jeu. Artturi Lehkonen et Jeff Petry ont également déjoué le gardien Braden Holtby lors du premier tiers.

Dans le cas du Finlandais, il s’agissait d’une réussite en infériorité numérique. C’était le sixième but du Tricolore avec un homme en moins cette saison. Le Canadien a ainsi égalé son total de but en désavantage numérique de la saison 2019-2020, et ce, en seulement neuf parties.

Par ailleurs, Lehkonen disputait son 300e match dans la Ligue nationale de hockey. En plus de faire bouger les cordages, le choix de deuxième tour du CH (55e au total) en 2013 a fourni une mention d’aide sur le premier filet de Petry.

En effet, l’arrière a réussi un doublé dans cette rencontre, lui qui a profité d’un magnifique jeu de Corey Perry pour inscrire la cinquième réussite de son club.

Brendan Gallagher avait précédemment ajouté son grain de sel.

Bénéficiant d’un revirement créé par Suzuki pour filer seul devant le gardien adverse, le petit attaquant l’a déjoué d’une belle feinte du revers.

Tyler Toffoli a également continué sa série de succès contre son ancienne formation. Il a inscrit son sixième but face aux Canucks en 2020-2021.

Devant son filet, Carey Price a réalisé 27 arrêts. Il a été trompé par des tirs d’Adam Gaudette et de Jay Beagle.

Le Canadien et les Canucks se retrouveront mardi soir, toujours dans la métropole québécoise.