Le Festival Quartiers Danses à MAtv

Le Festival Quartiers Danses, dont la 18e édition s’est tenue en formule virtuelle à l’automne, bénéficie d’une nouvelle vitrine à MAtv cet hiver.

Dans une série tout simplement intitulée «Festival Quartiers Danses» en sept épisodes, animée par le comédien et danseur Marc Béland, 16 co-créations réunissant 16 chorégraphes et 17 cinéastes montréalais seront à l’honneur.

Plusieurs productions dévoilées en primeur lors du dernier rendez-vous «Festival Quartiers Danses» seront ainsi présentées au public. Des artistes de talent tels Kyra Jean Green, Véronique Giasson, Geneviève Gagné et Elon Höglund dévoileront dans l’émission leur histoire, leur processus de création et les messages que recèlent leurs œuvres, à travers des entrevues et des courts métrages.

Le téléspectateur pourra de surcroît observer l’envers du décor et prendre connaissance des enjeux qui touchent de près les acteurs du milieu de la danse. Par exemple, au septième et dernier épisode, une table ronde abordera les sujets du racisme systémique, de l’inclusion et la diversité dans cette industrie.

«En 2020, la pandémie de COVID-19 aura demandé aux chorégraphes et aux artistes de la scène de se réinventer, ce qui a donné naissance à cette émission unique, qui ne manquera pas de susciter des émotions. Pour MAtv, il est primordial de permettre aux téléspectateurs d’apprécier toute la richesse de la danse comme forme d’expression, surtout en cette période où l’accès à des événements culturels est limité», a souligné Steve Desgagné, directeur principal de MAtv, dans un communiqué.

«Festival Quartiers Danses», le samedi, à 23 h, et le vendredi, à 18 h et 22 h, sur l’ensemble du réseau MAtv. Le mercredi, à 20 h, le jeudi, à 21 h 30 et le dimanche, à 20 h 30, dans la région de Montréal uniquement.