Les coiffeurs veulent recommencer à travailler

Arrêtés depuis décembre dernier, les coiffeurs du Québec espèrent bien reprendre en main leurs ciseaux très bientôt, et ce à la grandeur de la province, en raison des bilans COVID qui s’améliorent.

Selon Stéphane Roy, président de l’Association coiffure Québec, l’industrie de la coiffure a été très peu touchée par la pandémie, où très peu de cas auraient été recensés.

Les mesures sanitaires mises en place, dont l’ajout de plexiglas, le port du masque et de la visière, ont semblé fonctionner au cours de l’été et à l’automne dernier.

«On ne croit pas qu’ils ont fermé les salons parce qu’on a amené des cas de COVID. On a été sacrifiés pour diminuer un mouvement de la population dans le Québec. On n’était pas la cause, mais on a été sacrifiés, c’est notre opinion», explique M. Roy en entrevue avec Mario Dumont.

S’il reconnaît qu’il y a eu des conséquences positives des fermetures et du couvre-feu sur la pandémie, il insiste pour dire que les coiffeurs et les salons ont énormément souffert financièrement de la dernière fermeture.

«Dans la première vague, on a vu très peu de salons fermer. Là sur les réseaux sociaux, on en voit beaucoup plus que pendant la première vague. Des coiffeurs ont laissé tomber le métier», se désole-t-il.

Le président de l’Association coiffure Québec, Stéphane Roy soutient également que le service de la coiffure permet d’avoir un réel impact sur la santé mentale des clients.

«Il y a une relation entre le coiffeur et le client. Une heure de conversation, ça fait énormément de bien aux gens», assure-t-il.

Si les coiffeurs se disent fiers d’avoir contribué à l’effort collectif, ils jugent qu’ils doivent maintenant recommencer à travailler.

Le gouvernement Legault doit faire le point sur la pandémie et les mesures restrictives mardi, 17h. L'atténuation de certaines mesures dans certaines régions est évoquée.

