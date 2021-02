Les contacts sociaux ont explosé pendant les Fêtes

L'Institut national de santé publique vient de publier une étude sur les contacts sociaux des Québécois. Les gens ont été nombreux à avoir vu des proches pendant le temps des Fêtes.

Depuis le début de la pandémie, ce sont 500 Québécois qui sont interrogés chaque mois par l’INPSQ sur leurs habitudes et leurs contacts sociaux.

L’Institut considère qu’il s’agit d’un contact social lorsqu’on se trouve à une distance de moins de deux mètres.

Pendant la période des Fêtes, du 22 décembre au 1er janvier, 41% des répondants ont admis avoir eu des contacts, soit en recevant des visiteurs ou en allant visiter des proches.

Notons qu’une importante proportion de ces personnes comprenaient des gens seuls qui pouvaient, selon les mesures gouvernementales, se rendre dans des bulles familiales.

«Environ la moitié de ces personnes ont eu seulement un contact. On ne parle pas de grands rassemblements et si on regardait, la très grande majorité c’était de la famille élargie», explique Mélanie Drolet, épidémiologiste à l’INSPQ.

L’INSPQ a poursuivi son étude depuis la mise en place du couvre-feu. Le nombre de personnes ayant des contacts sociaux a diminué à 20%.

Notons qu’avant la pandémie, le Québécois moyen avait des contacts sociaux avec environ sept à huit personnes par jour. Il y a eu une baisse drastique au printemps dernier où l’on dénombrait alors trois contacts quotidiens.