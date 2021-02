Québec partage finalement son nouveau guide d'enseignement

Québec a finalement fait parvenir son nouveau guide d'enseignement afin de permettre aux enseignants de se concentrer sur l’essentiel dans les matières.

Le ministre de l'Éducation a finalement présenté la liste des apprentissages que les jeunes doivent absolument maîtriser cette année.

«Avec les absences, l'enseignement à distance, tous les ajustements qu'on a dû faire, c'était impossible de passer à travers l'ensemble du programme», explique Nicolas Prévost de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement.

«On va moins loin dans chacun des apprentissages, mais les disciplines sont toutes au rendez-vous», assure Josée Scalabrini de la Fédération des syndicats de l’enseignement.

Syndicats, partis d'opposition et enseignants sont toutefois unanimes, ce guide est arrivé trop tard. De plus, plusieurs matières ne font pas l'objet de recommandations.

«Ç’a été vraiment reçu par les enseignants comme une insulte. Il l'a fait à moitié. Il y a certains cours où il n’a même pris la peine de mentionner c'est quoi, un savoir essentiel», affirme Marwah Rizqy, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation.

«Les quatre disciplines en arts, soit arts plastiques, musique, danse et arts dramatiques. Il n'a pas fait l'exercice non plus pour éthique et culture religieuse ni pour éducation physique», déplore Nathalie Morel de la Fédération autonome de l’enseignement.

Certains établissements et leur personnel avaient pris les devants et préparé un plan adapté à la situation. Toutefois, certains disent qu’il faudrait à commencer à penser aux prochaines rentrées.

«Ça va prendre un travail de réflexion aussi pour l'année prochaine. On ne peut pas se contenter d'identifier les savoirs essentiels pour cette année et penser que dès l'automne prochain, on va pouvoir revenir à la normale», déclare la députée solidaire Christine Labrie.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge n'a pas souhaité commenter à la caméra, mais précise que tout ça vise à «réduire la pression sur les enseignants et diminuer l’anxiété chez les élèves dans un contexte déjà difficile».