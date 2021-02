Québec pressé d’investir dans le logement social

Des personnalités de différents milieux pressent le gouvernement Legault de mieux financer le programme AccèsLogis Québec pour combler les besoins de la population dans un contexte de crise du logement.

Dans une lettre adressée au premier ministre, François Legault, ceux-ci unissent leurs voix pour l’interpeller sur l’urgence «d’investir massivement dans le logement social et communautaire» dans un contexte de crise du logement « sans précédent».

«Depuis près d’un an, les Québécois ont été confinés dans leur habitation. Si, pour certains, cette situation leur a fait redécouvrir toute la valeur d’un chez-soi confortable, pour d’autres, c’est venu exacerber les défis du quotidien», affirment les signataires. Qualifiant de «droit fondamental» l’accès à un logement adéquat, ils demandent donc au gouvernement de bonifier le programme AccèsLogis «qui a fait ses preuves, mais qui est sous-financé et qui n’a pas reçu de nouvelles unités depuis deux ans».

«À l’heure actuelle, 10 000 nouveaux logements sont en attente de ce financement pour voir le jour et des dizaines de milliers d’autres sont nécessaires pour combler les besoins partout au Québec», affirment-ils.

Les présidents de la CSN et de la CSQ, Jacques Létourneau et Sonia Éthier, la directrice générale pour le Québec et l’Atlantique et de la Fondation David Suzuki, Sabaa Khan, et le président-directeur général de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec, Luc Bélanger, sont parmi les 37 auteurs de cette lettre.