Tramway et banlieues: Labeaume juge que les demandes de Legault ne sont «pas claires»

Régis Labeaume peine toujours à comprendre ce que veut précisément le gouvernement Legault lorsqu’il demande à la Ville de Québec de bonifier le projet de tramway pour améliorer la desserte des banlieues.

«Je vous dirais qu’à la Ville ici, les élus puis toute l’organisation, pour nous autres, ce n’est pas clair...», a laissé tomber le maire de Québec, lundi, lors d’un point de presse au cours duquel le RTC a annoncé un nouveau service de Flexibus (une sorte de taxibus à la demande) pour desservir les banlieues.

Ce point de presse ne se voulait pas une réplique, a indiqué le maire, aux récentes déclarations du premier ministre François Legault qui estime toujours que le tracé actuel du tramway «ne dessert pas assez bien les banlieues de Québec».

«On avait dit qu’on le ferait. On livre ce qu’on avait dit (...) La toile, elle est complète. Les banlieues n’auront jamais été aussi bien servies», a insisté M. Labeaume. En point de presse, ce dernier a également donné sa propre définition des banlieues de la capitale, histoire d’ajouter au débat.

«Les banlieues, ce sont les onze, douze anciennes villes de la Ville de Québec qui ont été fusionnées. C’est ça les banlieues, c’est rien d’autre que ça. On dessert les banlieues avec le tramway, avec la couronne périphérique et avec le transport à la demande (confirmé lundi). Et ce qui est extraordinaire, c’est qu’en plus de ça, les MRC vont être connectées puis la rive-sud va être connectée comme elle ne l’aura jamais été.»

Jaloux du REM à Montréal

Visiblement, le dossier du tramway n’avance vraiment pas au rythme espéré par le maire, qui jalouse toujours autant la métropole. La semaine dernière, il se désolait publiquement que la capitale soit traitée comme «un village» en matière de transport collectif. Encore ce matin, il dit avoir «échappé une partie de son café» en lisant dans La Presse un article sur une possible 3e phase du Réseau express métropolitain (REM).

«À matin, je me disais: "Il y a tu quelqu’un qui s’occupe de notre dossier à quelque part?" Une autre rallonge à Montréal... Je pense que je suis à la veille de déménager à Montréal! Il va y avoir tellement du beau transport collectif. Ça va être magnifique», a-t-il ironisé.