Travailler à - 20 °C toute l’année

La vague de froid qui a déferlé sur le Québec ce week-end n’a rien d’exceptionnel pour l’équipe d’un entrepôt congelé qui travaille tous les jours dans un congélateur sous une température glaciale de - 20 degrés Celsius.

« Tant que tu es bien habillé, il n’y a pas de problème! J’ai toujours chaud, alors ce travail est parfait pour moi. », lance Soloman Shulman.

Été comme hiver, il enfile un coton ouaté, une combinaison hivernale, une tuque, des bottes et des gants avant son quart de travail à l’Entrepôt congelé 10/35, à Chambly, sur la Rive-Sud.

« À part les yeux, rien n’est exposé. Certains employés restent 45 minutes dans le congélateur tandis que d’autres sont capables de tenir 2 heures. Mais, ils prennent autant de pauses qu’ils veulent pour se réchauffer », explique le directeur des opérations, Babacar Samb.

Le bonheur

Pour les employés de la compagnie qui entrepose des produits alimentaires notamment livrés dans les épiceries, œuvrer dans des conditions hivernales toute l’année est une chance.

« Quand tu travailles et que tu transpires, il n’y a pas grand-chose que tu puisses faire. Nous si on a froid, on n’a qu’à mettre plus de vêtements », lance le superviseur Sébastien Julien.

Or, la saison estivale peut leur jouer des tours puisqu’ils doivent contrôler intelligemment la variation extrême de température.

« Si tu sors directement dehors au chaud, tu te sens comme en lendemain de veille. À la fin de la journée, il faut passer une vingtaine de minutes dans une zone de transition », précise M. Julien.

Mais c’est aussi lors des canicules que le milieu de travail hors de l’ordinaire fait quelques jaloux, lance-t-il.