EN DIRECT | Trudeau annonce la production de vaccin au Canada

Les entreprises Precision NanoSystems et Novavax produiront des dizaines de millions de doses du vaccin contre la COVID une fois leurs installations certifiées par Santé Canada, annonce Justin Trudeau.

Les doses du vaccin Novavax, qui est présentement à l’étude pour approbation par Santé Canada, seront produites dans les nouvelles installations du Centre de recherche en thérapeutique sur l’avenue Royalmount, à Montréal.

La construction de celles-ci sera achevée d’ici la fin de l’été. Un financement de la part du gouvernement fédéral a permis d’accélérer les travaux, a indiqué M. Trudeau.

La société Precision NanoSystems de Vancouver estime qu'elle sera capable de fabriquer jusqu'à 240 millions de doses par an dans sa nouvelle usine.

Par ailleurs, 40 millions de doses de vaccins pourront être produites en Saskatchewan par VIDO-Intervac.

Déjà, plus de 1,1 million de doses de vaccin ont été livrées aux provinces et aux territoires, et près de 87 % de ces doses ont été administrées, dit-il.

Les mesures sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19 au pays seront en place aussi longtemps qu’il le faudra, indique M. Trudeau.

Le premier ministre n’a pas précisé de date pour l’entrée en vigueur en lien avec la quarantaine à l’hôtel qui sera imposée aux voyageurs, mais il espère mettre la mesure en branle dans les «prochaines semaines» avant que les gens partent en voyage.

