La première policière fait son entrée dans les faits marquants du Québec

Nicole Juteau, qui a été la première femme à avoir rejoint la police dans les années 1970, figure depuis la fin de l’année passée dans le calendrier des faits marquants de l’histoire du Québec.

Elle a ainsi officiellement fait son entrée dans les éphémérides en même temps que les 150 ans de fondation de la Sûreté du Québec.

Nicole Juteau avait été embauchée en 1975 et affectée au détachement de Shawinigan de la police provinciale.

À l’époque, la loi prévoyait cependant que seuls les hommes pouvaient devenir policier. Elle avait alors été assignée à des tâches administratives jusqu’à ce que le parlement recommence à siéger et modifie la loi.

«Donc je pouvais occuper les mêmes fonctions que tout policier au Québec», se réjouit-elle encore aujourd’hui.

Mme Juteau a passé sa carrière en Mauricie et a notamment travaillé comme agent double dans le milieu de la drogue et des motards.

«J’en ai arrêté des bandits», a-t-elle souligné.

Et elle n’a pas oublié que son intrusion dans une chasse gardée masculine ne s’est pas faite sans heurts. «J’étais une voleuse de job.»

Elle avait toutefois été mieux accueillie par la population sur le terrain.

«Pour vous donner un exemple, au Festival Western de Saint-Tite, vous savez ce que c’est. Il faut faire la circulation. Or, je bloquais le trafic au lieu de le débloquer. Les gens arrêtaient, débarquaient de l’auto et venaient me donner la main, me féliciter parce que j’étais une policière», se rappelle-t-elle.

En raison de la pandémie, la commémoration des 150 ans de la Sûreté du Québec a quant à elle été reléguée au second plan.

Le corps de police a alors dû se tourner vers les réseaux sociaux et Internet pour souligner l’évènement.

La police provinciale avait été créée en 1870, mais ce n’est que 50 ans plus tard qu’elle s’est établie de façon permanente à Trois-Rivières.

«Vers les années 20», a précisé l’inspecteur Richard Gauthier. «Le premier patrouilleur de soutien est arrivé à Trois-Rivières. C’étaient des patrouilleurs qui étaient sous la supervision du département de la Voirie à l’époque.»