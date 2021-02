La santé, dépense ou investissement?

En tant que travailleurs du milieu de la santé, chaque jour, depuis le début de cette pandémie, nous sommes confrontés à des événements totalement hors de notre contrôle et que nous n’avions jamais osé imaginer. Toutefois, je crois que cela aurait pu être amoindri si la santé était vue comme un investissement et non une dépense.

Il y a quelques semaines, lorsque j’ai effectué ma dernière semaine de garde à l’étage de cardiologie, j’ai été informé d’une situation qui aurait pu avoir de lourdes conséquences pour un de mes patients en attente de pontages coronariens. Trois patients qui étaient hospitalisés avec lui dans sa chambre avaient été déclarés positifs à la COVID-19. Heureusement, je ne sais par quel miracle, tous ses tests revinrent négatifs et il a donc pu être transféré pour sa chirurgie quelques jours plus tard. On peut vraiment dire qu’il l’a échappé belle. Car si ce patient avait contracté le virus, sa chirurgie aurait été reportée, et qui sait ce qui aurait pu lui arriver?

Travaux inadéquats

Cet événement m’a ramené en 2001 alors qu’on découvrait avec stupéfaction que l’hôpital où je travaille était infesté de champignons en raison d’une infiltration d’eau et que l’on devait procéder à des travaux de rénovation majeurs. La nouvelle avait fait grand bruit dans les médias. Il fallait agir !

Je me souviens que notre équipe médicale avait proposé au ministère de la Santé de profiter de ces travaux pour mettre l’hôpital aux normes du jour. Nous suggérions de nous doter de chambres individuelles avec toilette privée (comme le CHUM et le CUSM actuellement).

Mais dans un souci d’économie, le ministre de la Santé de l’époque, François Legault, avait choisi l’option la moins dispendieuse, c’est-à-dire d’enlever la contamination aux champignons et remettre l’hôpital à son état d’origine. Tout cela pour soi-disant une « petite facture » de 40 millions de dollars.

Nous sommes donc restés avec nos chambres à 2 et à 4 avec des toilettes communes et quelques chambres privées. Nous n’avons jamais su le total exact de la facture des travaux, mais semble-t-il que le montant avoisinait plutôt les 190 millions de dollars... Dire qu’on aurait pu faire un copier-coller des plans de l’hôpital Le Gardeur, qui était en construction à la même époque et qui aurait coûté environ 200 millions. Qui plus est, les deux établissements desservent le même nombre d’habitants.

Première crise sanitaire

Cinq ans après la découverte de cette éclosion, notre hôpital vivait une première grave crise sanitaire. De mai à novembre 2006, nous avons été secoués par une importante éclosion de C. difficile. La bactérie, hautement transmissible entre patients, s’est répandue aisément en raison d’une combinaison de mesures d’hygiène et de salubrité déficientes, mais surtout de locaux (fraîchement rénovés à grands coûts) qui étaient restés inadéquats et qui n’empêchaient pas la promiscuité entre les patients.

J’en viens donc à me questionner sur la façon dont nos gouvernements successifs voient les budgets en santé et en éducation. Force est de constater qu’actuellement l’économie souffre grandement de la crise sanitaire et qu’avec des infrastructures adéquates, l’impact aurait été probablement bien moindre.

S’il y a une leçon à retenir, c’est qu’à l’avenir, ces secteurs névralgiques devraient être considérés comme des investissements et non comme des dépenses pour le bien-être des générations futures.

Dr Karl Blackburn

Cardiologue

Hôpital Honoré-Mercier, Saint-Hyacinthe