La soupe populaire livrée au pas de la porte à Rimouski

L’organisme le Répit du passant de Rimouski a été forcé de cesser son service de soupe populaire en raison de la pandémie, mais l’équipe, qui ne pouvait supporter l’idée d’abandonner sa clientèle, a décidé d’instaurer un système de livraison.

«Le besoin de s’alimenter n’a pas disparu avec l’arrivée de la pandémie! Et c’est encore pire, tout coûte plus cher alors il reste peu d’argent après avoir payé le logement et toutes les dépenses personnelles. Des fois, s’alimenter devient un défi en soi», a ainsi souligné Véronique Collin, intervenante au Répit du passant de Rimouski.

Depuis 32 ans, chaque soir, une vingtaine de personnes se rend dans les locaux de l’organisme pour profiter d’un repas complet au coût de deux dollars. Mais depuis le 16 mars 2020, les mesures sanitaires les ont forcés à tout arrêter.

«Ça faisait un bout de temps qu’on se demandait comment réintégrer ce service qui est plus que nécessaire. On est très heureux de pouvoir servir notre monde de nouveau», a lancé Marguerite Pelletier, la directrice de l’organisme.

Un maximum de 25 repas par jour sera ainsi livré du lundi au vendredi aux Rimouskois qui le désirent.

Le service de livraison a pu voir le jour grâce à une subvention obtenue via le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Pour le moment, les sommes allouées permettent de l’offrir pendant quatre mois.

«On se croise les doigts pour que notre subvention soit renouvelée pour que l’on puisse continuer de servir notre clientèle jusqu’à ce qu’il puisse revenir à la ressource et faire partie de la famille comme avant», a ajouté Mme Collin.

Pour avoir accès à ce service, composez le (418) 896-8184.