Le PQ demande la réouverture des gyms et sports partout au Québec

En plus de demander la levée du couvre-feu dans certaines régions du Québec, le Parti québécois (PQ) demande au gouvernement de rouvrir les salles d’entraînement et les sports dans l’ensemble de la province, pour la santé des Québécois.

«C’est une journée importante aujourd’hui pour le Québec. À la lumière des chiffres dont l’on dispose, on demande la réouverture des gyms, des centres de conditionnement physique et la réouverture des sports qui peuvent être pratiqués en toute sécurité. De notre point de vue, oui les commerces c’est important, mais la santé mentale et physique des Québécois est tout aussi, sinon plus importante que la santé économique», a fait savoir le chef du parti, Paul Saint-Pierre Plamondon, lors d’un point de presse mardi matin.

En plus des gyms et des autres sports, le PQ souhaite que le sport à l'école se remette en branle.

De nombreux kinésiologues défendent depuis le début de la crise l’importance de garder les centres d’entraînement ouverts. Certains sports, comme le tennis en simple, avaient été maintenus jusqu'au début du couvre-feu en janvier.

Les experts recommandent 150 minutes d’activité physique par semaine pour en ressentir les bienfaits physiques et psychologiques. Un propriétaire de gym de Québec a même proposé un protocole de réouverture à la santé publique, incluant une dizaine de mesures strictes, afin d’éviter la transmission du virus.

François Legault annoncera à 17h la réouverture des commerces, et un certain retour à la normale dans certaines régions où il n’y a presque plus de cas de COVID-19.

Les salons d’esthétiques, salons de coiffure devraient aussi reprendre leurs activités.

Par ailleurs, le retour au code de couleur permettra aux restaurants d’accueillir à nouveau des clients en salle à manger dans les régions moins touchées par le virus (zone orange), où le couvre-feu serait repoussé à 21h30.

Le PQ demande que le couvre-feu prenne fin dans les régions où le virus ne sévit plus.