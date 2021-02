Les discussions entre Labeaume et Bonnardel sur le tramway continuent

Régis Labeaume et François Bonnardel poursuivent leurs discussions sur le tracé du tramway, mais aucun horizon précis n’a été fixé pour ces pourparlers.

C’est ce que le maire Labeaume a confirmé, mardi en fin de matinée, en marge d’un point de presse, lorsqu’il a été interrogé au sujet de ses négociations avec le ministre des Transports. «Pour vous rassurer, on se parle au téléphone aussi. La dernière fois qu’on a parlé, ça ne fait même pas 24 heures. On est en contact, mais je ne vous raconterai pas tout ça», a-t-il brièvement répondu lorsqu’on lui a demandé s’il échangeait encore des textos avec M. Bonnardel.

Le maire a de nouveau insisté sur l’importance d’obtenir rapidement le décret gouvernemental qui permettra ensuite à son administration de lancer l’appel de propositions pour le tramway. M. Labeaume a toutefois évité d’avancer une date butoir pour l’adoption dudit décret en Conseil des ministres.

À ses yeux, le plus important est qu’aucun des trois consortiums présélectionnés ne se désiste en cours de route à cause du retard accumulé. Pour tirer les prix vers le bas, il vaut mieux faire jouer la concurrence à fond, a-t-il plaidé. «Perdre un consortium, ça veut dire payer plus cher automatiquement, a-t-il expliqué. Le pire, c’est d’avoir quelqu’un qui est tout seul dans le marché et qui – dans le fond – va fixer le prix.»

Chose certaine, la Ville de Québec poursuit ses travaux préparatoires dans le cadre du mégaprojet de 3,3 G$. L’écriture des devis qui constitueront la base de l’appel de propositions est même très avancée, a suggéré le maire.

Daniel Genest prend du mieux

«On a 400 millions de dollars [en décaissements gouvernementaux] pour travailler, déjà. Le bureau de projet fonctionne à plein. Je pense que Dan [Daniel Genest] guérit vite aussi [...] Il va bien. On se texte et on se parle. On a des rencontres, et qui on voit? Dan Genest dans un [meeting sur le logiciel] Teams», a relaté Régis Labeaume.

Fin 2020, nous apprenions que Daniel Genest, directeur du bureau de projet du réseau structurant de transport en commun, allait devoir s’absenter momentanément à cause d’un sérieux problème de santé.