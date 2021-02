«On connaît la recette pour vaincre la pandémie»

Après 11 mois de pandémie dans la province, la combinaison des dernières restrictions sanitaires, dont la mise en place du couvre-feu et le début de la vaccination, a réellement eu un impact sur la propagation du virus.

Selon le Dr Mathieu Simon, chef des soins intensifs de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le Québec «connaît la recette pour vaincre la pandémie».

«J’ai beaucoup de joie de voir les chiffres s’améliorer au point où on peut considéré les allègements aux mesures sanitaires. J’ai également la satisfaction de voir que les mesures sanitaires ont fonctionné. Si jamais on devait revenir en arrière parce qu’il y a un nouveau variant, ou parce que le relâchement est un peu trop généreux dans la population générale, on connaît la recette pour vaincre cette pandémie-là», explique-t-il en entrevue avec Julie Marcoux sur les ondes de LCN.

Néanmoins, la partie n’est pas gagnée, souligne-t-il.

«J’espère que la population va se dire qu’on a un travail à finir, malheureusement le vaccin est retardé, tous ensemble, trouvons une solution en respectant les consignes et en se respectant l’un et l’autre», ajoute-t-il.

Heureux à l’idée de voir les mesures être allégées dans certaines régions, il juge qu’il faut être extrêmement prudents.

«Les régions où l’on pourrait déconfiner plus largement sont quand même des régions où il n’y a pas beaucoup de ressources en soins de santé.»

Ainsi, des patients malades de la COVID dans des régions éloignées pourraient être renvoyés vers les grands centres où les hôpitaux sont toujours très occupés, malgré une accalmie.

«C’est un calcul difficile, parce que si les ressources à Québec ou à Montréal sont insuffisantes dans les hôpitaux, la réouverture des régions périphériques peut être dangereuse.»

Le Dr Simon considère toutefois qu’avec le recul des dernières semaines, un allègement des mesures est la bonne chose à faire.

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus. ***