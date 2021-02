Prudence sur les routes

La prudence est de mise sur les routes en raison des précipitations de neige qui tombent sur le sud du Québec. Plus de 60 centimètres de neige sont attendus sur certaines régions d’ici demain.

«Les conditions routières pourraient être difficiles et de possibles fermetures de routes sont à prévoir dans certaines régions de l'est du Québec», avait indiqué le ministère des Transports du Québec dans un communiqué, hier soir.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Mardi en fin d’avant-midi, la visibilité est réduite par endroit et la chaussée parfois enneigée en Estrie, en Montérégie, à Montréal et en Mauricie, principalement.

Montérégie

La chaussée est enneigée et la visibilité réduite sur de nombreux tronçons de l’autoroute 20 en Montérégie.

Les conditions routières sont difficiles sur l’autoroute 10 entre Richelieu et la jonction de la route 139 à Granby en raison de la chaussée partiellement glacée.

Conditions routières difficiles sur l'autoroute 10, en #Montérégie, dans le secteur de Marieville. Ralentissez et gardez vos distances. Ne dépassez pas les véhicules d'urgence qui font de la patrouille de retenue pour faire ralentir la circulation.

#securiteroutiere — SQ Sud (@Surete_Sud) February 2, 2021

L’autoroute 30 entre Vaudreuil-Dorion et Contrecoeur est partiellement enneigée.

La visibilité est réduite et la chaussée partiellement enneigée sur de nombreuses routes de la région.

Estrie

En Estrie, les autoroutes 10 et 55 sont enneigées. La visibilité est réduite sur l’autoroute 55 entre Sherbrooke et L’Avenir.

Plusieurs routes sont enneigées ou partiellement enneigées. La visibilité est réduite sur la route 116 entre Acton Vale et Melbourne.

La visibilité est réduite sur l’autoroute 610 à Sherbrooke.

Mauricie

La chaussée est partiellement enneigée sur de nombreuses routes de la Mauricie. La visibilité demeure bonne à l’exception de la route 116 entre Acton Vale et Melbourne et la route 122 entre Saint-Gérard-Majella et Saint-Guillaume.

Montréal

Près de l’ensemble du réseau routier de la métropole est enneigé ou partiellement enneigé.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La visibilité est réduite sur plusieurs tronçons de l’autoroute 15, de l’autoroute 20, de l’autoroute 25 et de l’autoroute 40.

Tous les détails sur les conditions routières sont disponibles sur le site de Transports Québec.