Vers un déconfinement: «Notre situation s’est beaucoup améliorée»

Le gouvernement devrait annoncer dans les prochaines heures des assouplissements qui permettraient notamment la réouverture de certains commerces. Faut-il craindre ce déconfinement?

Pour Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec, il faudra d’abord attendre les détails de l’annonce gouvernementale. Toutefois, il est très optimiste.

«Notre situation s’est beaucoup améliorée depuis le mois de janvier. Quand on regarde ce qu’on avait au début janvier, on a une réduction du nombre de cas et on a presque réduit de presque 50% le nombre de cas», explique-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Il précise que pour ce qui est des hospitalisations, il faut attendre une à deux semaines pour voir l’effet des mesures en place.

Pour ce qui est du déconfinement économique, le Dr De Serres croit que le moment est bien choisi. «Les commerces sont déjà prêts à appliquer les mesures pour appliquer la distanciation et protéger leurs employés», dit-il.

Selon lui, il faudra toutefois bien surveiller les développements pour éviter de nouvelles flambées de cas. «Si on voit après quelques semaines que la transmission repart vers le haut, ça va être très difficile et aucun commerçant ne veut se retrouver dans cette situation», assure le spécialiste.

Depuis la mise en place du couvre-feu, le nombre de cas dans la province a drastiquement diminué. Toutefois, ce n’est pas seulement grâce à cette mesure, avertit l’épidémiologiste.

«Le couvre-feu va permettre à réduire ces contacts qui contribuent à la transmission, mais dans les milieux, il va falloir maintenir une garde très élevée», précise-t-il.

Pour ce qui est du retard dans la campagne de vaccination, le Dr De Serres demande à la population de continuer ses efforts. «À court terme, il faut que l’on continue de se protéger et protéger ceux avec qui on est en contact», conclut-il.