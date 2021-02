Wikipédia dévoile un «code de conduite»

Wikipédia a dévoilé mardi un «code de conduite universel» visant à juguler la désinformation, les abus et la manipulation sur la célèbre encyclopédie en ligne.

Ce nouveau code a été publié par la Fondation Wikimédia, qui gère Wikipédia. Il élargit les politiques existant déjà pour créer des normes luttant contre «les comportements négatifs», selon un communiqué.

Il s'agit de contrer les efforts visant à déformer et manipuler du contenu sur Wikipédia, la plus grande encyclopédie en ligne, largement gérée par des volontaires.

«Notre nouveau code de conduite universel a été développé pour la nouvelle ère de l'internet, car nous voulons que nos communautés de contributeurs soient un environnement positif, sûr et sain pour tout le monde», a dit Katherine Maher, la patronne de la fondation.

«Ce code sera un document contraignant pour toute personne participant à nos projets», a-t-elle ajouté.

Le texte de 1 600 mots a été développé avec l'aide de quelque 1 500 volontaires de Wikipédia représentant cinq continents et 30 langues, et inclut des définitions claires du harcèlement et des comportements inacceptables.

Il vise à empêcher tout abus de pouvoir et d'influence dans le but d'intimider, ainsi que l'introduction délibérée sur la plateforme de contenu faux ou incorrect.

Wikipédia a fêté son vingtième anniversaire le 15 janvier. C'est l'un des 15 premiers sites internet au monde, avec un nombre de visiteurs mensuels estimé à 1,7 milliard.

L'adoption du code intervient sur fond de pressions croissantes sur les plateformes internet pour contenir les campagnes de manipulation et de désinformation, pouvant être utilisées à des fins politiques ou pour promouvoir discorde et violence.