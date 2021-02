40 000$ par semaine grâce à des données volées

Un courtier qui vient de perdre son droit de pratique aurait fait d’importants profits grâce aux données dérobées aux membres de Desjardins.

• À lire aussi: Vols de données chez Desjardins: un courtier voit son droit de pratique suspendu

• À lire aussi: Un courtier a confié des données de Desjardins à des criminels

• À lire aussi: Miracles promis après le vol chez Desjardins

Un tribunal de l'AMF a suspendu le droit de pratiquer de François Baillargeon-Bouchard qui aurait acheté les données personnelles de 40 000 personnes.

«Dans la liste de données, il y avait plusieurs informations personnelles quant aux placements, aux informations bancaires, au dossier de crédit et même l’hypothèque», explique Sylvain Paquette, vice-président de l’Institut canadien du crédit.

Grâce à ces informations privilégiées qui auraient été obtenues illégalement, il était en mesure de faire des offres impossibles à refuser.

«Il était en mesure de savoir quand la personne arrivait à son renouvellement hypothécaire et de pouvoir la solliciter avant et lui offrir un meilleur taux et la sortir de chez Desjardins», ajoute M. Paquette.

Une activité extrêmement lucrative puisque celui-ci pouvait gagner 40 000$ par semaine grâce à ces données.

L’enquête de la Sûreté du Québec se poursuit et des accusations pourraient être déposées.