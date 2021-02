«Allez-vous faire tester!» demande le ministre Christian Dubé

De passage au micro de Mario Dumont, le ministre de la santé du Québec Christian Dubé a de nouveau encouragé les Québécois à aller se faire tester, insistant sur l’importance du dépistage dans la lutte contre la COVID-19.

«N’hésitez pas à aller vous faire dépister ! On ne reprochera jamais à quelqu’un d’avoir fait une petite incartade, les gens qui ont eu un oubli et qui ont vu un ami ou autre personne. Jamais nous n'allons donner d’amende à quelqu’un qui [vient se faire tester et] n'a pas respecté les règles», a-t-il enjoint.

Écoutez Christian Dubé, ministre de la santé et des services sociaux du Québec, sur QUB radio:

En entrevue à TVA Nouvelles, le ministre a ajouté que le gouvernement aurait aimé ouvrir plus de régions.

«Mais il faut être prudent. Il y a un équilibre entre toutes les incertitudes et la santé mentale (...) Avec les réactions que j'entends depuis 24 heures, je pense qu'on est dans la bonne zone», a-t-il dit.

La question de la relâche a aussi été abordée.

«Nous avons encore 90% de la population qui est encore en zone rouge. Le 10% où on a fait un déconfinement, je pense qu'on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines.»

«Nous nous fions aux Québécois pour qu'ils respectent les règles. Mais rien n'est exclu. Si on voyait qu'on doit faire des règles encore plus strictes pour éviter les déplacements, on le fera. Mais jusqu'à maintenant, on voudrait se fier à la population.»