Beauce: une résidence patrimoniale détruite par les flammes à Sainte-Marie

Le manoir Taschereau, un immeuble classé patrimonial datant du début du 19e siècle situé à Sainte-Marie, a été détruit par les flammes, la nuit dernière, en Beauce.

Un passant a alerté les services d’urgence vers 22 h 45, mardi. Une alarme générale a ensuite été rapidement déclenchée, à la lumière de l’importance du brasier.

À l’arrivée des pompiers, le deuxième étage était déjà «complètement embrasé» tant et si bien qu’ils ont dû adopter une approche défensive, pour leur sécurité.

En tout, une quarantaine d’entre eux provenant de Sainte-Marie et de Scott ont contribué à l’intervention, rendue plus difficile par la tempête hivernale qui battait son plein.

Malgré leurs efforts, les pompiers n’ont pu sauver le bâtiment situé au 730, rue Notre-Dame Nord, reconnu depuis 1978 pour sa valeur historique et patrimoniale.

On ne signale aucun blessé.

«Suspect»

À première vue, il serait une perte totale, a évalué en début de journée Serge Fecteau, directeur du Service de sécurité incendie et de la sécurité civile de la municipalité.

Une évaluation plus étendue des dégâts restait cependant à faire.

Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incendie. Il est pour le moment inexpliqué, ce qui amène la Sûreté du Québec à le qualifier de «suspect». La police devait mercredi envoyer sur place un enquêteur et un technicien.

En début de journée, selon M. Fecteau, aucune hypothèse n’était privilégiée. L’hypothèse d’une main criminelle sera donc étudiée au même titre que les autres avenues, a-t-il affirmé.

Le manoir Taschereau n’était plus habité depuis 2019 à la suite des inondations majeures ayant affecté la région qui l’ont également lourdement touché.

Deux fois centenaire

Du fait de son statut particulier, l’édifice deux fois centenaire avait néanmoins survécu aux appels à la démolition dans le centre-ville de Sainte-Marie qui ont conduit à la disparition de plusieurs immeubles autour de lui.

Son propriétaire était en discussion avec les autorités compétentes pour en faire la réfection, selon M. Fecteau.

Le manoir est connu pour son lien avec la famille Taschereau, une «dynastie de seigneurs, juges et hommes politiques et religieux» qui est connue pour «sa contribution à l’établissement de la seigneurie de Sainte-Marie, son rôle dans le développement de la Nouvelle-Beauce et son engagement politique et religieux», selon le ministère de la Culture.

L’incendie a été maîtrisé vers 3 h du matin et a notamment causé l’affaissement de la toiture, selon les pompiers.

«Ç’a été un incendie très difficile, en plus qu’on avait la tempête en même temps. On a eu des vents, pas trop violents, mais quand même, on a eu de bonnes pointes. Je suis très fier de mes pompiers», a souligné leur directeur Serge Fecteau.