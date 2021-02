Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez s'imposent à Melbourne

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de deuxième tour de l'Omnium Murray River, mercredi, à Melbourne, en Australie.

Pour l'occasion, Auger-Aliassime, troisième favori du tournoi, a défait le Japonais Yuichi Sugita, 6-3 et 6-1. La rencontre a duré 66 minutes.

Auger-Aliassime, 21e au monde, a claqué 12 as et commis deux doubles fautes, tandis que son rival, 104e au classement de l'ATP, a réussi deux as. «FAA» a également effacé les trois balles de bris qu'il a eues contre lui.

Au troisième tour, le Québécois affrontera le Bulgare Egor Gerasimov (78e).

Fernandez surprend Stephens

De son côté, Leylah Annie Fernandez, 89e au classement de la WTA, s'est imposée devant l'Américaine Sloane Stephens, 6-3 et 6-1, lors du Trophée Grampians, présenté à Melbourne. La rencontre de premier tour a duré 1 h 15 min.

Fernandez a éprouvé quelques difficultés au service, ne réussissant aucun as et commettant six doubles fautes. Elle a toutefois été efficace en retours de service, brisant les remises en jeu de sa rivale, 40e au monde, à six occasions.

Au deuxième tour, Fernandez croisera le fer avec la Grecque Maria Sakkari (22e), cinquième favorite du tournoi.

Les deux tournois sont des compétitions préparatoires aux Internationaux d'Australie, qui s'amorceront la semaine prochaine, et sont disputés sur le site du premier tournoi majeur de la saison.