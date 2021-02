Geneviève Guilbault n’a que faire des pressions d'Ottawa et du maire Régis Labeaume

La ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, n’a que faire des pressions exercées par Régis Labeaume et Jean-Yves Duclos : l’argent du fédéral pour le réseau structurant est sur la table au moins jusqu’en 2023, a-t-elle rappelé.

Lors d’un point de presse en matinée, mercredi, la vice-première ministre a de nouveau nié être à l’origine d’un quelconque blocage dans le dossier du tramway de la Ville de Québec, qui attend toujours le feu vert du gouvernement.

Photo courtoisie Ville de Québec

Puis lors de la période des questions au Salon bleu, la députée libérale Marwah Rizqy, qui a récemment hérité des dossiers de la région de Québec, a demandé à savoir pourquoi les dossiers en transport collectif semblent avancer plus rapidement dans la métropole.

«3-0 pour Montréal», dit le PLQ

«À Montréal, en matière de transport en commun et collectif, on est bien desservis. Le REM n'est pas encore terminé qu'on annonce phase 2, phase 3, a observé la députée de Saint-Laurent. [...] Quand on parle de transport en commun et qu'on compare, veut veut pas Montréal et Québec, c'est 3-0 pour Montréal. Pourquoi?»

Photo d'archives

La ministre Guilbault a contre-attaqué en rappelant qu’aussitôt arrivé au pouvoir, le gouvernement caquiste a dû renégocier avec Ottawa pour financer convenablement le projet de tramway.

«Imaginez-vous donc, c'est la Ville de Montréal qui a fallu qui nous aide à aller chercher la part de financement pour Québec», a relaté Mme Guilbault, en écorchant son prédécesseur libéral, l’ex-député Sébastien Proulx.

L’entente de financement qui a depuis été révisée est valable jusqu’en 2023, a souligné Mme Guilbault.

Roulette russe

Or, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos a récemment avisé Québec de «ne pas jouer à la roulette russe» avec l’argent d’Ottawa, a rappelé Mme Rizqy.

«Les sommes sont disponibles jusqu'en 2023», a affirmé Mme Guilbault, en répétant que le soutien de son gouvernement est conditionnel depuis le jour un à une desserte adéquate des banlieues.

«Je ne sais pas si la députée est familière avec les banlieues de Québec, mais si je prends l'exemple de Val-Bélair, de Loretteville, à l'est, donc il y a toutes sortes d'endroits, donc il faut s'assurer que les citoyens de ces banlieues-là sont adéquatement desservies», a déclaré la vice-première ministre.

Son cabinet a plus tard précisé qu’il s’agissait d’exemples de banlieues «au hasard», et non pas d’indications pour le tracé du tramway.

«La nouvelle porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de la Capitale-Nationale semble préférer boire les paroles du maire Labeaume, plutôt qu'écouter les citoyens de Québec», a réagi sur Twitter le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Jean-François Gosselin.