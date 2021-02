Confinement. Déconfinement. Petit confinement. Couvre-feu. Petit déconfinement. La valse de l’assouplissement et du resserrement des mesures sanitaires se poursuit.

Le premier ministre François Legault a annoncé hier la réouverture des commerces non essentiels partout au Québec. Les restaurants, salles de spectacles et cinéma pourront rouvrir en zone orange.

Qu’est-ce que ces assouplissements changent pour vous? La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, a suscité de nombreuses réactions.

«Rien! Tout ce que je voulais c'est de pouvoir voir mes enfants, mais ceux qui sont en couple sont pénalisés! Je suis vraiment déçue. Pour reprendre les dires de plusieurs: "on est en fausse zone orange"». -Johanne

«Il était temps, mon esthéticienne va avoir de l’ouvrage!» -Sylvie

«Je comprends que les gens ressentent une bouffée d'air frais et j'aimerais la ressentir aussi mais pour ma part, je suis encore inquiète de la virulence des variants ainsi que des déplacements entre les régions. Espérons que le pari du gouvernement soit à notre avantage.» - Annie

«Je suis heureuse de la décision et je pense que nous devons y aller graduellement. Dans deux semaines, ce serait bien de revoir les règles et de les assouplir si tout va bien. Respectons les règles.» -Louise

«Ça ne change absolument rien, sauf que j'aurais bien aimé l'ajout de barrage routier entre les régions. Je suis bien inquiète de la semaine de relâche.» - Nadine

«Je suis ravie que les commerces rouvrent car j’ai détesté commander en ligne.» -Sandrine

«Ma coiffeuse va pouvoir enfin me recevoir, car disons que la teinture est due! Et je vais pouvoir aller me chercher des bas de laine car j’en ai réellement besoin.» -France

«Enfin la coiffeuse! J'ai des achats essentiels à faire!» -Josée