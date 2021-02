La tempête n’épargne pas l’Est-du-Québec

La tempête hivernale qui est passée sur les régions du sud-ouest du Québec mardi en causant d’énormes problèmes sur les routes a poursuivi son chemin vers l’Est-du-Québec, mercredi.

• À lire aussi: Des conditions routières épouvantables dans la région de Montréal

Vents violents, poudrerie, visibilité nulle sur les routes, l’important système n’a pas épargné les régions.

Plus de 30 cm de neige étaient tombés en quelques heures seulement à Rimouski, 45 cm à Gaspé et jusqu’à 70 cm dans certains secteurs plus reculés.

Environnement Canada a enregistré des rafales de vent à près de 100 kilomètres heures le long du littoral du St-Laurent.

«La neige est assez poudreuse près du fleuve, peut-être un petit peu plus lourde dans la Baie-des-Chaleurs et à Gaspé. C’est sûr qu’avec les forces de vent que l’on a connues au courant de la nuit et ce matin, 90-100 km/h. Donc, c’est difficile de voir, c’est pour ça que les routes ont été fermées », explique Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

captures d'écran | TVA Nouvelles

Plusieurs portions de la route 132 et de l’autoroute 20 ont été fermées pendant plusieurs heures pendant la tempête, et plus de 250 écoles ont été fermées.

Sur la route 138 sur la Côte-Nord, la visibilité était réduite et la chaussée enneigée.

Certains services du CISSS du Bas-Saint-Laurent ont également été suspendus en raison des conditions climatiques difficiles.

Le ministère des Transports compte rouvrir les routes graduellement par secteurs.

«Le défi c’était vraiment les rafales de vents, beaucoup de précipitations, une neige qui s’accumulait rapidement avec des vents forts, ce qui levait la neige et créait de la poudrerie», indique Mila Roy, porte-parole du MTQ.

Le couvre-feu a toutefois permis de réduire considérablement l’achalandage sur le réseau routier, permettant au MTQ de faire son travail, alors que la tempête commençait.

La semaine dernière, une autre tempête a laissé 50 cm à Rimouski.

-Avec les information de Simon Gamache-Fortin