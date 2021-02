Montréal n’est pas au rendez-vous pour aider les restaurateurs, déplore le chef Martin Picard

Le chef et restaurateur Martin Picard dénonce la lourdeur des programmes d’aide de la Ville de Montréal pour les restaurateurs en temps de pandémie.

«La Ville de Montréal, c’est zéro pis une barre», a-t-il dénoncé au micro de Benoît Dutrizac sur QUB radio.

« On est censés avoir des subventions et de l’aide et chaque fois qu’on se lance là-dedans, c’est compliqué, déplore le propriétaire du Pied de cochon. On n’a pas ce qu’il faut pour faire partie du programme ou je ne sais pas quoi et on n’arrive pas à nos fins.»

Comme la région montréalaise est toujours en zone rouge, impossible de rouvrir les salles à manger. Dans le contexte, les craintes de contribuer à une résurgence des contaminations auraient été élevées, indique le chef. Pas question pour lui de nuire au réseau de la santé alors que des patients vivent le report d’une opération ou d’un traitement.

«Je ne veux pas non plus être complice de ça », a-t-il dit.

Le restaurateur se limite à planifier les six prochains mois de l’entreprise. La stratégie pour survivre repose sur une boutique en ligne et la mise en place d’un réseau de distribution. Martin Picard souhaite mettre en place des points de chute dans sept villes à travers le Québec pour répondre à la demande des consommateurs. Chaque boîte-repas vendue peut faire une grande différence, selon lui.

« Les gens qui nous encouragent sont merveilleux parce que ce sont eux qui nous sauvent la peau. Ils sont vraiment généreux et ils sont conscients de ça. Ils font un effort pour acheter québécois et ça nous aide en tabarouette », souligne M. Picard.« Si on passe à travers, c’est justement grâce à ces gestes-là qui font toute la différence pour les restaurateurs », a-t-il précisé.