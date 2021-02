QS et le PQ en faveur de l’abolition de la monarchie

Québec solidaire et le Parti québécois se disent favorables à l’abolition pure et simple de la présence de la monarchie au Canada, une opinion partagée par une majorité de Québécois.

Les deux formations politiques ont pris acte du sondage Léger réalisé pour le compte du Journal et publié mercredi selon lequel trois Québécois sur quatre souhaitent voir le Canada rompre ses liens de manière définitive avec la couronne britannique.

« Il faut certainement le faire. Et comment on procède? C'est très simple, on fait l'indépendance du Québec », a tranché le co-porte-parole solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en qualifiant la présence au pays de la monarchie de « vieillerie absolument inutile et antidémocratique ».

Il lance le défi au premier ministre du Québec, François Legault, de se prononcer sur le sujet.

« J'ai hâte de savoir, lui, à quel point il aime la monarchie, à quel point il trouve que c'est une institution moderne et utile pour les Québécois et les Québécoises », lance Gabriel Nadeau-Dubois.

Reprenant son idée d’abolir la monarchie au Québec et d’investir les sommes ainsi retrouvées en éducation, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon constate que « la population semble prête à nous suivre là-dedans ».

« Nous sommes pris depuis bien trop longtemps avec un système monarchique inutile, archaïque, et colonialiste qui dilapide nos fonds publics, dit-il. On a déjà proposé nos solutions : on s'en débarrasse, on récupère notre argent, on le place en éducation, puis on prend notre pleine et entière liberté́. »

Plus nuancée, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, se dit « ouverte aux différentes conversations » devant « un manque de transparence, un manque de reddition de comptes » de la couronne britannique et de sa représentante au Canada, l'ex-gouverneure générale Julie Payette.

« Changer l'institution voudrait dire rouvrir les débats constitutionnels, puis je ne pense pas que les Québécois sont dans une ouverture de débat constitutionnel aujourd'hui, ajoute-t-elle. Par contre, une véritable modernisation d'un système qui est passablement désuet, je pense que oui. »

Le coup de sonde de Léger a été mené dans la foulée de la démission de Julie Payette de son poste de gouverneure générale à la suite de comportements répréhensibles envers ses employés.