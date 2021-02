Quelques craintes d'élus face au déconfinement au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean craignent que l'assouplissement des mesures sanitaires incite des familles à voyager dans la région pendant la semaine de relâche.

«Ce n'est vraiment pas parce qu'on ne veut pas recevoir de gens de l'extérieur, au contraire, on les adore, mais je pense que c'est seulement une question de se donner une chance tout le monde ensemble, a indiqué la mairesse de Saguenay, Josée Néron. On a vécu une période difficile. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Soyons prudents.»

«Oui on a une préoccupation, a confirmé de son côté le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Luc Simard. On ne voudrait pas que les efforts de la population s'annulent parce que des gens qui viennent de l'extérieur nous ramènent le virus.»

M. Simard est convaincue que l'instauration de points de contrôle routiers pourrait faire partie de la solution.

«On regarde avec les effectifs policiers comment on pourrait effectuer une surveillance accrue des secteurs de villégiature et de récréation», a-t-il précisé.

Les barrages routiers ne font toutefois pas partie des plans du gouvernement. «À notre sens, nos policiers sont déjà très utilisés et utiles autrement», a affirmé mercredi matin, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

La mairesse de Saint-David-de-Falardeau n'est pas convaincue, de son côté, que les barrages routiers sont nécessaires.

«Je pense que les gens le savent à quel point ça peut coûter cher de ne pas respecter les mesures, autant sur l'humain que sur l'industrie et les commerces», a souligné Catherine Morissette.

Elle s'en remet au bon jugement des visiteurs, particulièrement nombreux en temps normal à la station de ski Valinouët, prisée par les amateurs pour sa neige entièrement naturelle.

«Les gens sont capables d'être responsables. Il faut être responsable de notre bulle. Quand tu amènes ta bulle, tu amènes ta couleur avec et tu restes dans ta bulle, dans ta couleur. Depuis le temps qu'on nous le répète, il faut l'avoir compris», a-t-elle soutenu.

Il est encore trop tôt, selon l'Association des hôteliers du Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour mesurer l'impact du déconfinement sur les réservations futures.

Actuellement, les hôteliers se concentrent davantage à préparer la réouverture de leur salle à manger.