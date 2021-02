Un plan d’action pour la jeunesse en 44 étapes en Estrie

Dans la foulée de la tragédie de la fillette martyre de Granby, un nouveau plan d'action pour la jeunesse a été dévoilé mercredi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS.

D'ici cinq ans, il espère mettre en œuvre 44 actions. Par exemple, on veut créer un bottin bilingue des ressources disponibles dans la région.

Pour mieux cibler la clientèle à risque, un avis de grossesse devra être émis dès qu'une femme enceinte voit son médecin.

Et on aimerait que les interventions soient plus concertées.

«Prenons l'exemple d'un jeune qui est suivi par une intervenante du CLSC et qui recevra aussi un suivi d'un intervenant scolaire», a expliqué à TVA Nouvelles Robin-Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

«L'intervenant du CLSC peut accompagner l'enfant lors de la première rencontre avec ce nouvel intervenant et ainsi le jeune n'aura pas à répéter son histoire», a-t-elle ajouté.

Ce plan arrive alors que le rapport de la commission Laurent sur les droits des enfants sera déposé dans quelques mois.

La grand-mère de la fillette martyre de Granby et son avocate y voient là un geste calculé.

«C'est comme si on essaie un peu de forcer l'orientation de la commission Laurent, donc ça me dérange», a dit Me Valérie Assouline.

«Il y a également en ce moment toute une campagne pour redorer l'image de la DPJ avec entre autres des reportages, donc je me demande si le "timing" n'est pas fait exprès pour ça», a-t-elle poursuivi.