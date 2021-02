Une émeutière du Capitole demande à un juge de la laisser voyager au Mexique

Une femme accusée à la suite de l’insurrection survenue au Capitole à Washington a demandé la permission à un juge fédéral de voyager au Mexique afin de participer à une «retraite de renforcement d’équipe».

Jenny Cudd, qui est propriétaire d’une entreprise dans le domaine botanique, fait face à deux accusations après avoir participé aux événements du 6 janvier dernier. Elle a été remise en liberté peu de temps après son arrestation en janvier.

Selon des documents de cour, la dame a écrit à un juge fédéral lundi dans le but d’obtenir la permission de se rendre à Riviera Maya, au Mexique, à l’occasion d’une retraite de quatre jours plus tard ce mois-ci. Les documents n’indiquent pas si le juge a permis ou non la requête.

Un avocat représentant Jenny Cudd avait déjà indiqué au réseau CNN que sa cliente comptait plaidé non-coupable et qu’elle se pliait à toutes les conditions de sa remise en liberté.

Dans la plainte transmise à la cour, le Département de la Justice souligne que Mme Cudd n’a exprimé aucun remords par rapport à ses actions, citant plusieurs commentaires faits sur les réseaux sociaux.

Dans une diffusion en direct sur Facebook, Cudd exprime sa fierté d’avoir contribué à l’attaque. «Je suis fière de mes gestes! J’ai pris d’assaut le Capitole avec une bande de patriotes aujourd’hui!», mentionne-t-elle.

«Je le referais demain matin», a-t-elle aussi déclaré dans une entrevue accordée à une station de télévision locale.