De Melania Trump à Jill Biden, changement de ton et de style

Le changement de ton à la Maison-Blanche vient aussi de la Première dame: après Melania Trump, distante et énigmatique, place à Jill Biden, dans un registre plus chaleureux, plus traditionnel aussi.

Mercredi, lors d'une intervention via Zoom avec des épouses de militaires, elle a donné le ton: quelques fleurs, une théière, un drapeau américain.

Décontractée, très à l'aise face aux caméras, celle qui connaît très bien la Maison-Blanche après huit années de vice-présidence de son mari raconte des anecdotes de sa vie d'enseignante, ses inquiétudes de mère.

«J'ai du mal à croire que la cérémonie d'investiture ait eu lieu il y a seulement deux semaines, et que j'ai déjà eu autant de choses à faire».

Aussi différente de Melania Trump que Joe Biden l'est de Donald Trump, elle puise dans ses souvenirs d'enfance.

«L'amour pour mon pays, je l'ai appris de mon père», raconte-t-elle, évoquant le rituel consistant à accompagner ce dernier, ancien combattant, lors des cérémonies de commémoration.

Quelques heures plus tard, lors d'un échange au National Cancer Institute, elle met une nouvelle fois en avant son expérience personnelle en évoquant la mort de ses parents et celle de Beau Biden, fils de son mari, à 46 ans d'une tumeur au cerveau.

Melania Trump, arrivée aux États-Unis depuis la Slovénie lorsqu'elle était jeune mannequin, avait elle aussi, dans un tout autre registre, une «histoire américaine» à raconter.

Mais, de nature très réservée, s'en tenant à la lecture des téléprompteurs et à une communication millimétrée, elle ne s'est que très rarement livrée.

AFP

43 ans de mariage

La plupart du temps, ce sont ses choix vestimentaires et son goût pour les créateurs de mode étrangers qui ont retenu l'attention.

Au moment de son départ de la Maison-Blanche, le 20 janvier, elle était parée de Chanel, Dolce and Gabbana et Christian Louboutin. À son arrivée en Floride, elle avait opté pour une robe Gucci.

Elle a aussi créé la polémique, comme lorsqu'elle a porté un casque de type colonial au Kenya lors de sa tournée africaine.

L'épisode le plus commenté fut quand, lors d'une visite à des enfants migrants en 2018, elle avait porté une veste barrée de la mention «I really don't care, do u?» (Je m'en fiche complètement, et vous?).

AFP

Si sa porte-parole avait d'abord assuré qu'«il n'y avait pas de message caché», Melania Trump a plus tard affirmé avoir voulu adresser un message «aux médias de gauche qui me critiquent».

La «First Lady» choisit traditionnellement une cause qu'elle défend tout au long du mandat de son mari.

Pour Melania Trump, ce fut la campagne «Be Best», aux contours assez flous, visant à défendre le bien-être des enfants.

Jill Biden a affiché sa volonté de se concentrer sur trois thèmes: le soutien aux familles de militaires, la lutte contre le cancer et l'éducation.

«C'est ma passion», a expliqué celle qui a longtemps enseigné dans une université du nord de la Virginie, dans un entretien conjoint avec son mari au magazine People. «C'est ma vie».

Autre différence entre les deux First Ladies?

Les relations entre Donald Trump et Melania, sa troisième femme, étaient une source constante de rumeurs, analyse de leur comportement en déplacement à l'appui.

Les Biden, à l'inverse, pourraient être de moins bons clients pour les tabloïds.

AFP

«Après 43 ans de mariage, il n'y a vraiment plus beaucoup de sujets de discorde», a assuré Jill Biden dans son entretien à People.