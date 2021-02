Décès de l’ancien ministre péquiste Robert Dean

L’ancien ministre péquiste et syndicaliste Robert Dean est décédé à l’âge de 93 ans.

Tant le Parti québécois (PQ) que des syndicats comme Unifor et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ont salué sa contribution envers la société québécoise, jeudi, lors de l’annonce de sa mort.

Né à Montréal le 26 octobre 1927, Robert Dean a été l’un des rares anglophones à s’engager au sein du PQ. Il a occupé plusieurs postes d’adjoint parlementaire à la suite de son élection en 1981 dans la circonscription de Prévost, dans les Laurentides, en plus d’être ministre du Revenu dans le cabinet du premier ministre René Lévesque, puis ministre délégué de l’Emploi et de la Concertation dans le même cabinet et dans celui du successeur de M. Lévesque, Pierre-Marc Johnson. Il a perdu ses élections en 1985 et en 1989.

Avant et après la politique, il a été engagé dans plusieurs syndicats, étant notamment directeur du Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile de 1972 à 1981 (devenu Unifor en 2013), et vice-président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec de 1969 à 1981.

«Au nom du Parti québécois, j’offre toutes mes condoléances à la famille et aux proches de l’ex-député de Prévost et ministre du Parti Québécois, Robert Dean», a partagé sur Twitter le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon.

«C’est avec tristesse que j’apprends le décès de l’ex-député de Prévost et ministre du Parti québécois, Robert Dean, à l’âge de 93 ans. Syndicaliste respecté, il aura œuvré toute sa vie pour les travailleurs et l’indépendance. J’offre mes sympathies à sa famille», a écrit sur Twitter le chef parlementaire du PQ, Pascal Bérubé.

En 1983, Robert Dean avait parrainé le projet de loi 192 qui a mené à la création du Fonds de solidarité FTQ.

«Monsieur Dean a été un militant de la première heure qui a toujours su prendre la défense des travailleurs et travailleuses, que ce soit comme conseiller technique à l’Union des ouvriers du textile d’Amérique à Drummondville, au Syndicat canadien de la fonction publique et au Syndicat international des travailleurs unis de l’automobile et comme vice-président de la FTQ», a dit par communiqué le président de la FTQ, Daniel Boyer.

«Nous ne pouvons qu’être reconnaissants envers cet homme de cœur et d’action qui a livré de nombreuses batailles au nom des travailleurs et travailleuses, que ce soit à Hydro-Québec, à General Motors ou à la United Aircraft, à une époque où les droits des travailleurs et travailleuses étaient encore à construire», a indiqué pour sa part le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Robert Dean avait repris du service dans le milieu syndical après sa défaite électorale en 1985.

«Notre confrère Robert était un militant hors du commun. Malgré son âge, jamais sa flamme de syndicaliste ne l’a quitté. Son combat pour l’équité et la justice sociale est demeuré sa passion de toujours», a indiqué le directeur québécois du syndicat Unifor, Renaud Gagné.

«Jusqu’à tout récemment avant la pandémie, il participait toujours avec autant d’entrain à nos rencontres syndicales que ce soit lors des conseils québécois ou des formations à Port-Elgin à notre centre familial d’éducation, a poursuivi M. Gagné. On voyait qu’il était heureux de pouvoir encore aujourd’hui contribuer à l’avancement de la cause des travailleuses et des travailleurs. Il avait aussi le don d’inspirer les jeunes qui étaient toujours grandement impressionnés de l’entendre nous parler de son parcours et de ses idées. Nous nous souviendrons de notre confrère Robert Dean comme d’un grand humaniste et d’un syndicaliste hors du commun. Merci pour tout Robert.»