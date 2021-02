Des images de «Patrick Senécal présente» à faire frissonner

L’avertissement est lancé: la série «Patrick Senécal présente» proposera son lot de scènes à faire peur. À la lumière des images de la toute première bande-annonce, il faudra avoir le coeur solide à plusieurs reprises afin de garder les yeux sur cette série attendue que dévoilera le Club illico le 25 février.

Pour ce projet télé, le maître du suspense québécois a signé 10 nouvelles inédites qui ont été mises en images par Stéphane Lapointe. On y retrouve des genres chers à l’auteur comme l’horreur, le fantastique et l’humour noir. Bien évidemment, il y aura du sang, des cris et des larmes.

C’est une solide distribution qui donnera vie aux personnages des différents récits qu’on imagine intenses. Parmi ceux qui apparaîtront devant la caméra: Anne-Marie Cadieux, Mylène Mackay, David La Haye, Karine Gonthier-Hyndman, Théodore Pellerin, Bénédicte Décary et Rémi-Pierre Paquin. Comme tous les autres acteurs, ils vivront la pire journée de leur vie. Et oubliez les fins heureuses.

Les cinq premiers épisodes de la production originale «Patrick Senécal présente» pourront être visionnés en rafale dès le 25 février, sur Club illico. Les cinq suivants se laisseront désirer, car ils ne seront dévoilés que plus tard cette année.