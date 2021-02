Erreur sur la personne : choquée, l’opposition à Québec demande des faits

L’opposition à l'Assemblée nationale souhaite que la lumière soit faite au sujet de l’arrestation et de la détention pendant six jours de Mamadi Fara Camara à Montréal dont l’innocence a finalement déclaré mercredi soir.

• À lire aussi: Les proches de Camara réclament des excuses

• À lire aussi: Mamadi Fara Camara: l'opposition officielle réclame une enquête indépendante

« Cette histoire est franchement épouvantable. Il faut absolument aller au fond des choses, qu’il y ait une enquête et qu’on sache réellement ce qui s’est passé », a soutenu la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Accusé d’avoir désarmé et tiré sur un agent du Service de police de la Ville de Montréal, Mamadi Fara Camara a finalement été libéré mercredi après avoir vu la preuve contre lui s’écrouler grâce à la découverte d’une vidéo de surveillance de Transport Québec.

L’homme a été détenu pendant six jours même s’il plaidait son innocence.

En tant que personne noire, Mamadi Fara Camara aurait-il pu être victime d’une forme de profilage de la part des policiers? « La question se pose », estime Dominique Anglade.

Pour la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, c'est à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, d'y répondre puisque Québec a déjà mis en place un comité chargé de se pencher sur le profilage racial par les corps de police.

« Il ne faut pas que nos concitoyens se retrouvent dans des situations comme cella là », ajoute-t-elle.

Sommes-nous en présence d’une enquête policière « bâclée »? « On a besoin de fait rigoureux, puis ensuite on commentera. Mais ne prenons pas à la légère une histoire comme celle-là, on est dans une société de règles de droit », répond le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.