Fjord du Saguenay: la pêche blanche au poisson de fond prolongée

La rumeur qui courrait concernant la prolongation d’une semaine de la pêche blanche au poisson de fond dans le fjord du Saguenay a été officiellement confirmée jeudi midi par Pêches et Océans Canada.

Les pêcheurs rencontrés sur les glaces de la baie des Ha! Ha! par l’équipe de TVA Nouvelles étaient tous heureux d’apprendre qu’ils pourront taquiner le poisson jusqu’au 14 mars au lieu du 8.

«C’est une bonne nouvelle, on va en profiter», a indiqué l’un d’entre eux.

«On va essayer d’en profiter au maximum si la température nous le permet», a ajouté un autre.

La saison a débuté deux semaines plus tard que prévu, le couvert de glace n’étant pas sécuritaire.

C’est ce qui a poussé Contact Nature, qui est responsable de l’activité de pêche blanche à Saguenay, à entreprendre des démarches avec Pêches et Océans Canada pour prolonger la saison.

La Garde côtière canadienne amorcera donc ses opérations de déglaçage le 15 mars.

En parallèle, Contact nature et l’organisme Promotion Pêche poursuivent leur démarche pour convaincre les autorités de rouvrir la pêche récréative au flétan dans le fjord du Saguenay, où elle est interdite depuis l’imposition d’un moratoire en 1998.

«Certaines journées on a jusqu’à deux ou trois personnes qui nous rapportent avoir eu au bout de leur ligne des poissons très imposants», a expliqué le président de Promotion Pêche, Rémi Aubin. «Les pêcheurs ne sont même pas capables de remonter leur ligne de quelques mètres du fond. On suppose que c’est du flétan.»

Le flétan d’une centaine de livres pêché mardi dernier a attiré l’attention des agents de Pêches et Océans Canada, même s’il a été remis à l’eau comme le stipule la loi.

Les agents ont contacté M. Aubin pour qu’il s’assure de rappeler aux amateurs de pêche blanche que la capture du flétan de l’Atlantique est strictement interdite.

Il faut ainsi éviter de le sortir de l’eau lors de captures accidentelles, même s’il peut être tentant de se faire photographier avec son trophée.

«Vous prenez vos pinces, vous enlevez l’hameçon ou vous cassez l’hameçon. Il faut aussi éviter de l’accrocher pour le sortir et de le faire saigner», a spécifié Rémi Aubin. «Il ne faudrait pas que des captures accidentelles viennent nuire à notre projet de permettre à nouveau leur pêche.»

Une pétition signée par près de 900 pêcheurs a été déposée à ce sujet l’an dernier à la Chambre des Communes par le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel.

«On poursuit nos discussions, mais c’est très complexe», a admis le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand. «Les stocks doivent être évalués et pas uniquement dans le Saguenay. Il faut considérer plusieurs éléments, mais la population est en santé et on a une bonne écoute de Pêches et Océans Canada.»