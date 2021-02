Guy Jodoin: 10 ans de tricherie!

«Le tricheur» célèbre déjà ses 10 ans. Elle semble à la fois loin et proche, cette époque où Guy Jodoin et le concepteur Olivier Aghaby invitaient leurs collègues dans une salle du quatrième étage de TVA pour jouer au «Tricheur» et «tester le produit» avant que l’émission ne prenne officiellement l’antenne, en janvier 2012.

Guy Jodoin est évidemment heureux que son «Tricheur» dure encore. En entrevue, il énumère, fier comme un père, les noms des membres de l’équipe qui l’aident à mener le bateau à bon port chaque jour. Il s’enorgueillit de raconter qu’à ses débuts, une mauvaise critique avait prédit une fin rapide à l’émission, décrétant cette dernière un peu lente et pas très enlevante.

«Et ça fait 10 ans qu’on est là, crâne-t-il sans la moindre trace d’amertume. Il faut en prendre et en laisser, quand les gens disent des choses. Comme chaque fois que j’embarque dans un projet, je m’étais dit que ce n’était pas un commentaire qui allait m’arrêter.»

Tanné du «Tricheur», Guy Jodoin? Pas une miette. Pas plus que les artistes québécois habitués du plateau, qui ne se font apparemment jamais prier pour aller y tirer la pipe de leurs collègues et se faire surprendre par mille et une folies. «Le tricheur», ce n’est rien d’autre qu’un «party» de famille, compare le maître de jeu. Et le public y demeure fidèle bon an, mal an.

«Avec le temps, il y a une confiance qui s’installe. On ne s’assoit pas sur nos lauriers. J’aime beaucoup les liens humains. Je me souviens, quand j’écoutais "Du tac au tac", et que Guy Lafleur, par exemple, débarquait dans le téléroman; ça me faisait toujours "triper"! J’aime recréer ce genre de surprises au "Tricheur", ça me fait vraiment plaisir.»

Spécial 10 ans

On n’allait évidemment pas passer sous silence la pré-adolescence du «Tricheur». C’est donc dans une édition spéciale de 60 minutes du rendez-vous, présentée dimanche soir, que Sam Breton, Édith Cochrane, José Gaudet, Sonia Vachon et Pier-Luc Funk souffleront les bougies du gâteau avec Guy Jodoin. L’argent recueilli sera remis à la Fondation Charles-Bruneau, et un générique spécial à la «James Bond» a même été conçu pour l’occasion.

Les convives auront droit à beaucoup de cadeaux: prestations musicales inattendues, extraits d’archives... et même des appels en provenance de l’international.

«On a réussi des coups fumants avec des gens qui ne connaissent même pas l’émission», rigole Jodoin, en taisant évidemment l’identité de ces grandes vedettes qui interviendront.

Qui plus est, comme au «Super Bowl» qui sera diffusé simultanément dimanche, ce «Tricheur» spécial sera entrecoupé d’une mi-temps, au cours de laquelle Guy Jodoin et Didier Lucien recréeront un moment marquant d’une ancienne rencontre du Super Bowl...«Puisqu’il fait froid chez nous, au lieu d’appeler ça la mi-temps, nous on appelle ça la mitaine», spécifie Guy Jodoin, hilare.

En plus du «Tricheur», on pourra voir Guy Jodoin cet hiver dans «Alertes», à TVA. L’acteur tournera aussi dans la deuxième saison d’«Escouade 99» et doit jouer dans une nouvelle série avec son ami Bruno Blanchet, plus tard cette année.

«Les 10 ans du Tricheur», ce dimanche, 19 h, à TVA.