Alors qu’il est impossible pour les journalistes d’entrer dans les hôpitaux du Québec, l’équipe de «J.E» a dû recourir à une solution hors de l’ordinaire. Une technique de tournage à la fois originale, sécuritaire, et adaptée à la situation: c’est le médecin et chef des soins intensifs qui a accepté de tenir la caméra dans le secteur COVID de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pendant quelques semaines.

«Ça m’apparaissait important de ne pas voir uniquement à la télévision des images de ce qui se passe en Italie, mais aussi de ce qui se produit vraiment au Québec», explique le Dr Patrick Bellemare.

Depuis mars dernier, plus de 200 patients atteints de la COVID ont été hospitalisés aux soins intensifs de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. L’équipe de 13 médecins spécialistes et 200 soignants a tout fait pour les sauver.

Les journées sont longues. Un matin, à 5h, le docteur Bellemare doit se rendre aux urgences pour intuber un homme atteint de la COVID qui est arrivé dans une profonde détresse respiratoire.

«Je lui ai dit qui que j’étais là pour l’aider et que je ne le laisserais pas manquer d’air. Il s’agissait de quelqu’un qui avait été identifié comme un cas d’intubation difficile. Alors que normalement quand on intube on fait ça en position couché, chez lui ç’a été fait en position assise. Il a reçu des médicaments pour être un peu drogué, mais pas complètement endormi, parce qu’on craignait de ne pas avoir accès à ses voies aériennes», raconte le médecin.

L’intervention a été un succès, mais rien n’est gagné. Il le soignera pendant des jours aux soins intensifs avant qu’il décède.

« Pour tous ceux qui croient que la COVID touche seulement les personnes âgées, il s’agissait de quelqu’un dans la trentaine dans ce cas-ci», affirme le Dr Bellemare.

Il avait un état de santé précaire comme plusieurs hommes emportés par le virus: obésité, hypertension artérielle, diabète, mauvais cholestérol.

Aux soins intensifs ça ne dérougit jamais! Les 34 lits, dont une vingtaine sont réservés aux patients COVID, sont tous occupés.

Dans une salle, un autre jeune patient atteint du coronavirus doit être branché à une machine cœur-poumons, sinon il va mourir. C’est la Dre Émilie Lévesque, interniste et intensiviste, qui procède à la délicate intervention.

«Hier soir, une femme est décédée sans sa famille, sans que ses enfants puissent l’embrasser une dernière fois. C’est terrible! Il y a une grande souffrance pour les familles qui ne peuvent pas venir, qui ne voient pas ce qui se passe. C’est ça que je trouve le plus difficile», dit-elle.

Un peu plus loin, dans une autre chambre, un septuagénaire qui a fait un AVC et qui est peut-être lui aussi infecté par la COVID, a besoin d’un cathéter pour recevoir ses médicaments. Toute l’équipe, médecins, inhalothérapeutes, préposés, et infirmières, est continuellement sollicitée

«La première fois que je suis entrée dans une unité chaude, j’avais 6 à 7 patients intubés qui n’allaient pas bien, raconte l’infirmière clinicienne Lydia Teboul. Je me suis sentie comme l’astronaute qui fait sa première sortie dans l’espace avec la lourdeur du silence et j’ai senti comme la mort ou le danger. Je me suis dit, je rentre chez l’ennemi. L’ennemi me voit. Moi je ne le vois pas.»

Les mesures de protection sont très importantes. Rien ne doit être laissé au hasard même si la fatigue est importante.

«La semaine de garde aux soins intensifs c’est entre 85 et une centaine d’heures, explique le docteur Bellemare, qui doit en même temps faire de l’enseignement pratique aux médecins résidents qui complètent leurs études.»

La lutte contre la COVID est intense, mais les soins intensifs continuent à recevoir de grands traumatisés, victimes d’accidents, de cancer...

Les émotions sont grandes par moments.

«J’ai eu à soigner et réanimer une de mes collègues et amie qui est devenue très malade de la COVID, une chirurgienne qui l’a attrapée au travail. Elle se rétablit très lentement, mais tout cet épisode de soin a marqué beaucoup l’équipe. Je vais garder ça en tête très longtemps.»

Lui, n’a pas été infecté heureusement, même s’il est conscient des dangers qui le guettent. Mais cela ne l’empêchera pas de continuer d’aller au front!