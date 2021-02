La COVID force la fermeture de l’Annexe Maurice-L.-Duplessis

L’Annexe de l’école primaire Maurice-L.-Duplessis dans l’arrondissement Saint-Hubert à Longueuil demeure fermée jusqu’au 15 février en raison du manque de personnel dont 12 pour le moment sont infectés à la COVID-19.

• À lire aussi: 8 cas de COVID causent la fermeture d’une école de Longueuil

L’Annexe qui regroupe des enfants de la maternelle, de la 1re et de la 2e année devait rouvrir ses portes mardi après que huit membres du personnel furent déclarés positifs au coronavirus.

La fermeture de l’établissement est prolongée, car en ce moment, sur 45 membres du personnel, 33 sont en isolement dont 12 pour un diagnostic positif au virus. Plusieurs employés sont aussi en attente de leurs résultats.

La fermeture n’est pas une recommandation de la santé publique, mais découle du manque de personnel dans l'incapacité d’assurer tous les services dans l’école.

«Six élèves ont contracté le virus. Hier, il y a eu une clinique de dépistage. Plus de 160 personnes -élèves et membres du personnel – ont été testés. On attend les résultats, mais on ne craint pas pour les élèves», soutient Marc-André Petit, directeur adjoint au Centre de services Marie-Victorin.

Les enseignants qui sont en mesure de le faire enseignent à distance à leur élèves.

L’autre pavillon de l’école Maurice-L.-Duplessis, celui qui regroupe les 3e, 4e, 5e et 6e années a pour sa part rouvert ses portes mardi comme prévu.