Le DPCP doit s’expliquer dans l’affaire Camara, plaide un avocat

Dans la foulée de la libération de Mamadi Fara Camara, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) doit faire preuve de transparence et s’expliquer dans ce dossier.

C’est du moins ce que pense Me René Verret, un avocat criminaliste et ancien porte-parole du DPCP, qui admet toutefois que l’organisation se veut traditionnellement réserver sur ce genre de question.

Or, le silence qui persiste du côté du DPCP laisse place à des interprétations de tout genre dans le dossier.

«Je pense qu’il y a plusieurs questions qui doivent être posées par rapport à ce drame-là. Parce qu’effectivement, quelle était la preuve que le procureur avait dès le départ. (...) Avant de porter des accusations, le procureur doit être raisonnablement convaincu de pouvoir établir la culpabilité de la personne», explique Me Verret.

Pour celui qui est aussi un ancien procureur de la Couronne, ça ne fait pas de doute, le DPCP devra être «transparent et expliquer à la population ce qui s’est passé». À défaut de le faire, la confiance du public envers l’organisation pourrait en prendre un coup.

Rappelons que Mamadi Fara Camara a été arrêté et puis accusé de tentative de meurtre puisqu’il était soupçonné d’avoir désarmé et attaqué un policier du Service de police la Ville de Montréal (SPVM). Après avoir passé six jours en détention, l’arrivée d’une nouvelle preuve vidéo a fait tomber les accusations portées contre lui.

Me Verret s’interroge notamment sur cette nouvelle preuve.

«Le procureur doit s’assure que le dossier d’enquête est complet. Est-ce qu’il l’était complet ou pas? À quel moment cette vidéo-là a été disponible? Est-ce qu’elle l’était au moment de porter des accusations ou pas?» note René Verret.

Maintenant libéré, est-ce que M. Camara peut envisager une contre-poursuite contre le SPVM? «Pour l’établir, on doit établir une faute grave de la poursuite. C’est pour ça que je vous dis qu’il faut voir qu’elle était la preuve que la poursuite détenait à l’origine», précise Me Verret.