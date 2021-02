Le monde de la nuit menacé «d'extinction» par la pandémie

«Plus de 80% des boîtes de nuit ne survivront pas au-delà de février sans action urgente du gouvernement» au Royaume-Uni affirme dans un communiqué l'association sectorielle NTIA qui avertit jeudi d'une «extinction» dans le monde de la nuit.

Elle cite une étude récente auprès de 100 boîtes de nuit, dont 81% disent ne pas pouvoir éviter le dépôt de bilan au-delà du mois en cours sans aide du gouvernement.

Et 86% des entreprises du secteur ont dû licencier, une grande partie s'étant séparée de la majorité de leurs employés avant fin 2020.

L'association, qui représente le secteur des commerces de vie nocturne comme les bars, boîtes ou salles de concert, souligne que ces sociétés sont «fermées depuis mars». Le monde de la nuit est aux côtés des salles de conférence et d'événement l'un des rares secteurs à n'avoir pas pu rouvrir du tout ses portes depuis le premier confinement.

La NTIA dénonce des aides d'État «limitées» et disproportionnellement faibles à l'exception du chômage partiel dont ont pu bénéficier les employés du secteur. Le communiqué fustige aussi le manque de vision claire sur les perspectives de réouverture du secteur.

«Le gouvernement a ignoré le secteur, sa valeur économique et culturelle», critique Michael Kill, le directeur général de la NTIA, cité dans le communiqué.

«Nous sommes un des leaders mondiaux en musique électronique et clubs, et avons alimenté depuis des décennies un contexte favorable à l'éclosion des talents de musique contemporaine, événements et DJs», argumente M. Kill.

«Ce n'est pas de la négligence, mais une intention du gouvernement d'annihiler le secteur», accuse-t-il, appelant à un «ensemble d'aides solides».

Au-delà du secteur de la nuit, de nombreuses associations sectorielles redoutent les dégâts du confinement en cours en Angleterre, qui devrait être en place jusqu'à mars.

La Fédération des petites entreprises (FSB) estime qu'au moins 250.000 PME risquent la faillite sans nouveau coup de pouce.

Le gouvernement a prolongé le chômage partiel jusqu'à avril, mais entreprises et syndicats poussent pour qu'il soit étendu au-delà.

Le ministre des Finances Rishi Sunak prépare de son côté son très attendu budget, qui sera présenté le 3 mars et devrait en dire plus sur la manière dont le gouvernement compte relancer l'économie.