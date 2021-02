Le TGF ne soulève pas le même enthousiasme partout

Le projet de train à grande fréquence (TGF) de VIA Rail ne suscite pas le même engouement partout le long du tracé entre Québec et Toronto.

Ça pourrait expliquer pourquoi six ans après le lancement du projet on en est encore qu'aux études de faisabilité.

Pour le ministre fédéral François-Philippe Champagne, il subsiste beaucoup de travail de vente à réaliser entre Québec et Toronto.

«C'est ça que j'essaie d'allumer un peu partout, soit de dire que je veux qu'on en parle autant à Toronto qu'on en parle à Trois-Rivières», a indiqué le ministre Champagne., jeudi.

«J'essaie de former une coalition avec les gens de Toronto, Québec et Montréal pour que tout le monde ait la même ferveur», a ajouté le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Autant du côté de Belleville que de Cornwall, en Ontario, on se dit quand même favorable au TGF. «On appuie le grand projet. On veut absolument augmenter notre niveau de connexion avec toutes les autres villes, notamment parce qu'on favorise ces temps-ci les plus petits secteurs. C'est difficile de rester dans les grandes villes maintenant», a commenté la mairesse de Cornwall, Bernadette Clément.

Le TGF doit notamment relier Québec à Montréal, en passant par Trois-Rivières sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

La Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières constate que si l'enthousiasme est à son plus haut niveau à Trois-Rivières, c'est loin d'être le cas partout.

«Selon ce qu'on entendait l'année dernière du ministre Champagne, c'est qu'en dehors du Québec, quand on arrivait en Ontario, l'engouement n'était pas le même», a observé le président de la Chambre, Jean Pellerin.