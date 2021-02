Mort noyé dans son bain à cause d’une surveillance défaillante

David Bezeau Jean est mort noyé dans son bain en octobre 2018 dans une ressource intermédiaire de Laval parce que la surveillance de la préposée était défaillante, conclut le rapport du coroner chargé de l’enquête.

L’homme de 32 ans souffrait d'encéphalopathie et microcéphalie, faisant en sorte qu’il avait l'âge mental d'un enfant de 18 mois.

Le jour de sa mort, le 27 octobre 2018, il a été assis dans une baignoire remplie d'eau par une préposée qui est ensuite sortie de la pièce au moins 10 minutes.

À son retour, elle a découvert David la tête sous l'eau, a composé le 911 et effectué des manoeuvres de réanimation. Mais c’était trop peu trop tard, le jeune homme a été transporté à l'Hôpital de Saint-Eustache où son décès a été constaté.

«Il était vraiment vraiment vulnérable. Tu sais, il faisait les choses, certaines choses de par lui-même. Mais ça prenait de la surveillance en permanence», explique sa sœur Sophie-Jade.

«C'est impensable que David se soit retrouvé noyé dans un bain...», laisse pour sa part entendre sa mère Ginette Bezeau.

On s’explique mal comment les événements sont arrivés puisque lorsque David prenait un bain, il devait y avoir tout au plus trois à quatre pouces d'eau et la préposée devait vérifier son état régulièrement.

Or, cette journée-là, la préposée a pris l'initiative de remplir le bain jusqu'au bord pour que David n’ait pas froid. Une pratique qu’elle faisait souvent, selon ses propres aveux. Mais l'éducatrice du jeune homme et aucun membre du personnel du CISSS de Laval n'avaient pas été avisés de cette pratique.

«Je ne comprends pas qu'il y ait eu un manque dans une ressource ou ils sont là pour ça», déplore sa sœur.

«Tu ne laisses pas un enfant de 18 mois seul dans un bain...», se désole la mère de famille.

Les policiers ont déterminé que la préposée utilisait probablement son téléphone cellulaire pendant son absence de la salle de bain. Il n'y a pas eu de négligence criminelle, mais l'avocate de la famille a envoyé une mise en demeure.

«L'établissement de santé n'a pas fait son travail au niveau du contrôle de la qualité des soins, puis que c'est inacceptable les conséquences dramatiques que ça a eu», indique Me Geneviève Piché.

Pour Jacinthe, l’autre sœur de David, sa mort laisse un goût amer.

«Tout au long de sa vie, finalement, il n'a pas été réellement reconnu pour ses besoins par ceux qui étaient censés prendre soin de lui», dit-elle.

Le CISSS de Laval ne commentera pas le dossier, mais dit mené une enquête administrative. Par ailleurs, une consultante externe a recommandé la fermeture de la ressource intermédiaire.