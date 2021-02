Rouvrir les gyms: une proposition fondée sur la science

Il y a deux jours, le Parti Québécois a proposé qu’on rouvre les salles d’entraînement à la grandeur du Québec, ainsi qu’un certain nombre de sports jugés sécuritaires malgré la pandémie. Cette demande est fondée sur le constat que la persistance de la crise dans le temps, combinée à un confinement très exigeant, a un impact important sur la santé mentale et physique de la population. Il est donc temps que le gouvernement adopte une approche qui soit non pas seulement centrée sur le nombre de cas par jour et les hospitalisations, mais qui considère également la santé mentale et physique de l’ensemble de la population.

La première réaction du gouvernement a été de ridiculiser notre proposition, le premier ministre sous-entendant que nos demandes n’étaient aucunement fondées sur la science et que nous cherchions à nous substituer à la Santé publique. La vérité est tout autre : non seulement notre proposition est fondée sur la littérature scientifique disponible mais, en outre, elle met en lumière le fait que le gouvernement ne considère pas les conséquences évidentes des mesures de confinement sur notre santé.

En effet, en novembre dernier, alors que le nombre de cas par jour était supérieur, la Santé publique de Montréal, sous la plume de la Dre Mylène Drouin, émettait la recommandation de rouvrir les salles d’entraînement sportif pour une pratique individuelle avec masque, afin de limiter les effets de l’isolement. Qui plus est, une étude récente de la Santé publique norvégienne, en collaboration avec l’Université d’Oslo, confirme ce que nous savions déjà au Québec : les salles d’entraînement ne sont pas des lieux de propagation et représentent un risque très minime.

Dans la mesure où aucun avis contraire de la Santé publique n’a été émis, il est selon nous grand temps pour le gouvernement de reconnaître l’importance de faire bouger notre population en faisant ce pas en avant. Il en va de même pour la pratique de sports supervisés comportant un risque très faible, voire inexistant, de contagion, comme les cours de ski alpin, le badminton, le patinage artistique ou le curling. Les fédérations sportives ont déjà déposé des plans de gestion du risque sanitaire au gouvernement; il est temps que celui-ci cesse de faire la sourde oreille et qu’il fasse une évaluation, pour chaque sport, de ce qui pourrait être permis pour faire bouger notre population, tout particulièrement nos jeunes.

En temps de pandémie, il peut être tentant pour le gouvernement de vouloir coller aux partis d’opposition une réputation de complotistes ou de gérants d’estrade, et ce, chaque fois qu’ils font des propositions ou remettent en question sa gestion de la pandémie. Au Québec, comme il n'y a pas de publication des avis scientifiques, ni de séparation entre le politique et la Santé publique, celle-ci a souvent le dos large : on lui fait porter bon nombre de décisions. Pensons aux deux millions de tests rapides qui dorment dans nos entrepôts alors qu’ils sont utilisés partout dans le monde, ou encore le refus du gouvernement de mettre des barrages pour protéger les zones orange, « au nom de la Santé publique ». Nos propositions quant aux gyms et aux sports sécuritaires sont fondées sur les rares avis de Santé publique qui ont été émis au Québec, de même que sur les études internationales menées sur la question. Un peu partout dans le monde, la littérature scientifique exprime la préoccupation que la santé mentale et physique des populations ait été laissée pour compte dans la gestion de la crise par les gouvernements. Il est légitime qu’un parti d’opposition donne une voix à ces préoccupations et fasse des propositions en ce sens, sans faire les frais d’une campagne de décrédibilisation de la part du gouvernement qui je le rappelle n'a toujours pas rendu public les avis de la santé publique.

Le gouvernement bénéficie déjà du monopole du message, à travers des points de presse durant lesquels la confusion entre le politique et la Santé publique est complète; il en va donc du maintien d'un sein débat démocratique que de laisser les oppositions les remettre en question et faire des propositions.