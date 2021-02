Un ancien guitariste de Marilyn Manson confirme les accusations contre le chanteur

Wes Borland, le guitariste de Limp Bizkit, qui a joué avec Marilyn Manson entre 2008 et 2009, a corroboré les accusations d'Evan Rachel Wood, expliquant que le chanteur n'était «pas quelqu'un de bien» et devait «faire face à ses démons».

«Ce n'est pas un chouette type, et tous les gens qui l'ont accusé disent la vérité », explique-t-il lors d'une apparition sur la chaîne Twitch Space Zebra Live. Et s'il ajoute qu'il s'agit de quelqu'un «d'incroyablement talentueux», pour lui, «il est taré et doit être examiné, devenir sobre, et faire face à ses démons». «C'est vraiment une mauvaise personne», assure-t-il.

D'autant plus que la période où il a joué dans le groupe de Marilyn Manson correspond à sa relation avec Evan Rachel Wood qui a été en couple avec l'interprète de «Beautiful People» entre 2007 et 2010.

«J'étais chez lui, ce n'était pas cool. C'est tout ce que je dirai. Donc s'il y en a qui s'en prennent à ces filles, allez vous faire voir! Désolé d'amener la conversation sur un sujet sombre, mais ce gars est annulé. Salut, et ne te prends pas la porte en sortant», s'est-il énervé.

Après les accusations d'Evan Rachel Wood, qui affirme que Marilyn Manson l'a «façonnée» et l'a agressée pendant des années, d'autres femmes ont fait part d'accusations similaires.

Le musicien s'est défendu sur Instagram, écrivant que son «art et sa vie ont été depuis toujours des aimants à controverses» et que «ces accusations contre moi sont d'horribles distorsions de la réalité».

«Toutes mes relations ont été parfaitement consenties avec des partenaires dans le même état d'esprit, quelle que soit la façon (et la raison) dont d'autres choisissent maintenant de mal représenter ce passé, c'est la vérité», ajoute-t-il.

Aucune plainte n'a été déposée pour l'instant contre Marilyn Manson, mais Susan Rubio, sénatrice de Californie, a demandé l'ouverture d'une enquête auprès du département américain de la justice et du FBI.