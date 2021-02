Un départ percutant pour la série «Alertes»

Classé 13 ans et plus, le premier épisode d’Alertes sera précédé d’un avertissement lundi soir à TVA. Après l’avoir regardé, on comprend pourquoi. Il contient l’une des scènes les plus troublantes qu’on ait vues au petit écran au cours des derniers mois.

Avant d’expliquer pourquoi la séquence en question risque de choquer certains téléspectateurs, commençons en disant qu’il s’agit, d’abord et avant tout, d’une très bonne heure de télévision. Une entrée en matière qui laisse présager une première saison solide côté textes, interprétation et réalisation.

Écrite par Julie Hivon, Alertes s’articule autour des membres de l’Escouade spéciale pour personnes disparues, qui s’étaient chargés de retrouver les frères Charbonneau dans Alerte Amber. On parle plus précisément de Stéphanie Duquette, la capitaine jouée par Sophie Prégent, du travailleur social Dominic Lacroix (Charles-Alexandre Dubé), et des enquêteurs Lily-Rose Bernard (Mylène Saint-Sauveur) et Renaud Magloire (Frédéric Pierre).

Photo courtoisie, Pixcom

Ce dernier est d’ailleurs directement concerné par l’une des deux grandes enquêtes qu’on suivra jusqu’au 26 avril. Lors du dernier épisode d’Alerte Amber, Renaud avait retrouvé sa sœur morte assassinée. Quand l’action reprend, on constate rapidement qu’il est prêt à tout pour retrouver le coupable.

Comme si on y était

Quant au second gros dossier qui monopolisera les énergies du quatuor, il émergera de manière violente durant l’épisode, lors d’une attaque au véhicule bélier en plein cœur d’un parc sur l’heure du midi.

Habilement réalisée par Frédérik D’Amours (L’Échappée, Lance et compte), cette scène ébranle. Non pas parce qu’elle montre des corps projetés de tous bords tous côtés, mais parce qu’elle donne l’impression d’avoir été filmée à partir d’un iPhone par quelqu’un qui était sur place. On jurerait qu’elle provient d’un véritable attentat.

En point de presse virtuel hier, l’équipe d’Alertes a d’ailleurs révélé qu’elle s’était « inspirée » des images d’attaques semblables perpétrées à Nice (2016) et Toronto (2018) pour concevoir l’extrait.

Sans COVID-19

Bien qu’elle ait été tournée l’automne dernier en pleine pandémie, Alertes dépeint un univers sans COVID-19. Certes, les mesures de distanciation agacent à quelques reprises, lors des scènes d’intimité, par exemple, mais règle générale, on n’y voit que du feu.

Produite par Pixcom (La faille) en collaboration avec Québecor Contenu, la série annuelle nous donnera également la chance de découvrir la vie personnelle des policiers, quasi non existante dans Alerte Amber tellement l’action était concentrée sur Logan, Éliot et compagnie. De nouveaux personnages feront également leur apparition, comme ceux de Guillaume Pelletier (Danny Gilmore), sergent-enquêteur aux crimes contre la personne, et Pénélope Roy (Catherine Bérubé), psychologue à l’Unité d’aide aux victimes.

La suite, qui sera présentée cet automne, sera tournée au printemps.

TVA présente Alertes dès lundi à 21h.