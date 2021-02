Une route de glace pour traverser la frontière

Les habitants de l'Angle du nord-ouest du Minnesota, une petite bande de terre de 300 km carrés enclavée au Canada, sont de nouveau liés à leur pays pour la première fois depuis la fermeture de la frontière canado-américaine grâce à une route de glace.

Située à une quarantaine de kilomètres de la frontière, cette enclave américaine située à la lisière entre l'Ontario et le Manitoba est séparée des États-Unis par un lac faisant plus d'une vingtaine de kilomètres de large.

En temps normal, la centaine d'habitants de l'Angle et les nombreux villégiateurs qui fréquentent ce territoire peuvent circuler en franchissant la frontière au Manitoba, après un parcours d'une centaine de kilomètres. La fermeture de la frontière en raison de la pandémie a changé la donne en faisant en sorte que seuls les habitants permanents de l'Angle peuvent passer les douanes, pour des raisons essentielles.

Ce faisant, l'hiver a amené un baume aux habitants de l'Angle, qui ont pu établir une route de glace entre leur territoire enclavé et le Minnesota, a rapporté la chaine américaine KARE-TV.

La route, qui fait environ 35 km de long, a permis de ramener une certaine vitalité dans la communauté. Des villégiateurs ont renoué avec leur chalet de l'Angle et le restaurant local a repris vie, ont notamment raconté des citoyens à KARE-TV.

Les voyageurs doivent débourser 145 $ US (environ 185 $ CAN) pour pouvoir faire un aller-retour sur la route de glace ou se procurer une passe à 500 $ US (environ 640 $ US) pour la saison. Les fonds amassés permettent d'entretenir la route, qui doit être constamment déneigée en raison de la poudrerie incessante sur le lac gelé.

Ce n'est pas la première fois que l'Angle du nord-ouest fait parler de lui en raison de sa position géographique incongrue. Ce territoire américain, le seul au nord du 49e parallèle en excluant l'Alaska, aurait normalement dû faire partie du Canada, mais appartient au Minnesota en raison d'erreurs de cartographie remontant au 18e siècle.

En janvier 2019, une pétition avait circulé en ligne demandant que l'Angle soit annexé au Canada, ce qui avait momentanément attiré l'attention sur cette région.