Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

Le Carnaval de Québec est officiellement lancé. Dès ce soir, de la musique, de la gigue, des contes, des jeux, des activités pour les tout-petits, il y en a pour tous les goûts.

Dans l'est du Québec, le service de transport interurbain par autocar ne sera finalement pas suspendu en Gaspésie. L'aide d'urgence de Québec et les discussions entre Keolis Canada et le gouvernement ont finalement porté ses fruits.

À Trois-Rivières, la campagne de séduction lancée par la Ville aux Fêtes pour attirer de nouveaux citoyens commence à donner des résultats. L'entrepreneur actif dans ce quartier va recevoir un couple de L'Assomption en télétravail qui a décidé de vendre là-bas et de se faire bâtir ici.

Du côté du Saguenay, l'interdiction pour les bateaux de croisière pour une deuxième année consécutive fait mal à l'économie du secteur de La Baie. En deux ans, Saguenay aura perdu le passage de plus de 100 bateaux de croisière et plus de 150 000 visiteurs et membres d'équipage. Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.