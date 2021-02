Deux arrestations après une bagarre ayant fait trois blessés graves

Deux suspects ont été arrêtés vendredi relativement à une bagarre qui avait causé des blessures graves à trois hommes à la fin de l’été 2020 à Repentigny, dans Lanaudière.

• À lire aussi: Un jeune homme dans un état grave après une dispute à Repentigny

L’agression survenue au coin des rues Laroche et Leclerc, dans la nuit du 20 septembre dernier, avait conduit les trois victimes à l’hôpital.

En octobre, la police de Repentigny avait lancé un appel pour trouver des témoins afin de faire avancer l’enquête.

«Les suspects ont battu les trois victimes avant de prendre la fuite à bord d’un camion de style pick-up de couleur foncée», pouvait-on lire l’automne dernier alors que les autorités cherchaient des informations.

L’enquête de plus de quatre mois a permis l’arrestation de Sylvain Pailleur Cyr, 23 ans, de Montréal, et de Jade Sami De Chantal, 19 ans, de Repentigny. Tous deux ont comparu au palais de justice de Joliette et ont été libérés sous conditions.